El Ayuntamiento advierte de que no está realizando llamadas a los comercios locales

M.A.I. HONDARRIBIA. Sábado, 23 de agosto 2025, 21:03 Comenta Compartir

El Ayuntamiento ha informado públicamente de que no está realizando ninguna campaña de llamada a los establecimientos comerciales de la ciudad.

La aclaración municipal llega después de que en el consistorio se haya tenido constancia de que una persona anónima está procediendo a contactar con diferentes negocios del municipio explicando que llama en representación del Ayuntamiento de Hondarribia y solicitando de esta manera información detallada de los locales en los que se encuentran esos establecimientos.

«Queremos dejar claro que el Ayuntamiento de Hondarribia no es el que está haciendo estas llamadas, por lo que estamos ante una situación que podría ser fraudulenta», alertaron desde el consistorio. La nota hecha pública por parte de los responsables municipales animaba «a los comerciantes que puedan recibir estas llamadas» a que «no hagan caso alguno y que dirijan su queja a la Policía Municipal o al BAZ» para que quede constancia para las acciones que se puedan tomar en el futuro.