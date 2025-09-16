Autobuses el domingo a Portugalete

HondarribiaAutobuses el domingo a Portugalete
Martes, 16 de septiembre 2025, 20:29
Quedan dos jornadas de la Liga Euskolabel, Bermeo y Portugalete, y para la del domingo Hondarribia Arraun Elkartea organiza autobuses para llevar a sus aficionados Portugalete.
El precio del billete es de diez euros y los interesados deben apuntarse en el bar Enbata, hasta el sábado al mediodía. Los autobuses saldrán a las 09.00 horas y el viaje de regreso empezará a las 17.00.
