Todos los partidos votaron a favor de la adjudicación del contrato del autobús urbano. I.A.

El autobús urbano de Hondarribia estará en marcha antes de acabar el año o al empezar 2026

Se ha adjudicado el servicio a la empresa SS Bus UTE para los próximos cinco años

Iñigo Aristizabal

Hondarribia

Viernes, 31 de octubre 2025, 10:52

Antes de acabar este año o a principios del siguiente debería estar en marcha el servicio de autobús urbano, según lo acordado ayer en el ... pleno municipal. Con los votos favorables de todos los presentes –cinco de Abotsanitz, seis de EAJ-PNV, uno de PSE-EE y uno de EH Bildu– se aprobó la adjudicación del contrato a la empresa SS Bus UTE, por un importe de 1.465.00 euros, IVA incluido, para los próximos cinco años.

