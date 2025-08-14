Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Hondarribia

El autobús urbano podría circular en otoño

X. L. G.

Hondarribia.

Jueves, 14 de agosto 2025, 20:53

Urtizberea subrayó ayer que el problema de la movilidad «no se soluciona regulando solo los aparcamientos». En ese sentido, otro de los objetivos definidos en la Mesa de Movilidad es la puesta en marcha de un autobús urbano. Se trata de un proceso que está «muy avanzado» y que si todo va bien, el autobús podría comenzar a circular por la ciudad durante el otoño. Está previsto que una vez se reanuden los plenos se presente la propuesta de adjudicación, para culminar así la fase de contratación.

En la rueda de prensa también sacaron a colación el tema del aparcamiento disuasorio, que consideran lo más apropiado ubicarlo fuera del puente de Amute.

Ordenanza de terrazas

Respecto a la proceso de la nueva ordenanza de las terrazas, la cual también ha levantado «cierta polémica», el alcalde comunicó que tras ser aprobada inicialmente, se ha ampliado el periodo de recursos hasta el 15 de octubre debido a la alta carga de trabajo que tienen los hosteleros durante el periodo estival. Una vez recibidos los posibles recursos, el Gobierno presentará «una última propuesta» ante el Pleno para aprobar la ordenanza de forma definitiva, algo que podría darse antes de final de año.

