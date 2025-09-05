Aumento de participación en Subida a Guadalupe Hay 221 inscritos para la carrera de hoy, más los que se apunten a última hora (10.30)

Dentro del programa de fiestas, hoy se celebra la 'XLVII Carrocerías Euskalduna-Subida a Guadalupe', organizada por el Super Amara Bidasoa Atletiko Taldea.

A las 10.30 se dará la salida junto al frontón Jostaldi y la meta estará situada en la trasera del santuario, tras recorrer 4,7 kilómetros, siendo llano sólo el primero.

Hasta ayer por internet se habían apuntado 221 personas, por lo que se supera la participación de los tres últimos años (177, 209 y 199) y aumentará con los rezagados, que tienen hasta las 10.15 para realizar su inscripción en la zona de salida. Este año no habrá versión infantil.