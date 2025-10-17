El auditorio abre sus puertas a la ópera dos veces este fin de semana

Iñigo Aristizabal HONDARRIBIA. Viernes, 17 de octubre 2025, 20:51 Comenta Compartir

No es habitual que en Hondarribia haya espectáculos de ópera y, curiosamente, este fin de semana se podrán disfrutar de la misma en dos ocasiones. La cita de hoy, a las 19.00, es con la 'Operetta' de la compañía catalana Cor de Teatre, con entradas que cuestan ocho euros, la mitad para menores de edad. Y mañana será el turno de la ópera infantil en euskera 'Txorimaloen ametsak', con entradas a cuatro euros para adultos, dos para menores de edad y gratis para menores de dos años. La venta anticipada para ambas funciones está en marcha en la oficina de turismo de Arma Plaza y en la web de Kutxabank Tickets.

La compañía catalana Cor de Teatre no es propiamente un grupo vocal ni una compañía teatral, sino la mezcla de las dos cosas. Tiene una trayectoria de 25 años, en los que ha abierto un nuevo camino en la interpretación del repertorio polifónico.

'Operetta' nace de la mano del autor Jordi Purtí y de su pasión por el mundo operístico. En la obra se desprende su admiración por el 'bel canto' y una trayectoria teatral llena de experiencias donde el humor, el gag y el trabajo físico y gestual son el sello identificativo. En este espectáculo todos estos aspectos están muy presentes.

Cor de Teatre explica que esta obra «no es solo teatro, ni solo ópera... es una potente mezcla de los dos lenguajes más universales: la música vocal polifónica y el teatro gestual. Operetta es un espectáculo innovador y para todos los públicos que ofrece una impagable aproximación al mundo de la ópera con los pasajes operísticos más populares de Verdi, Rossini, Bellini, Mozart, Bizet, Wagner, Saint-Saëns y Offenbach».

Sin instrumentos

Una de las particularidades de 'Operetta' es que no hay instrumentos musicales, sino que los catorce artistas interpretan a capela las conocidas oberturas, arias y coros operísticos, arreglado musicalmente para la ocasión. Además, se han adaptado las escenas en lenguaje y contenido, al alcance de todos los públicos.

'Operetta' empieza con un porteador que descarga un piano en un escenario abandonado. Del instrumento empiezan a salir personajes, todos ellos vinculados al mundo del teatro: tramoyistas, iluminadores, sastres, directores, actores y actrices... Juntos, con la complicidad de las más famosas arias, oberturas y coros de ópera, interpretan diferentes situaciones en forma de sketch.