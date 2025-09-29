Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada

Hondarribia

Aste hontan martxan jarriko dira gazteentzako antzerki tailerrak

I. A.

HONDARRIBIA.

Astelehena, 29 iraila 2025, 20:49

Aste honetan hasiko dira udal antzerki gaztea tailerrak, Mikel Sarriegi aktore eta Astrolabium konpainiako zuzendaria gidaria izango delarik. Nerabe taldeak zazpigarren edizioa izango du, eta gazteenak, bigarrena.

Taldeek gorputz adierazpena, emozioen kudeaketa, interpretazioa, jendaurrean komunikatzeko trebezia, ahotsa proiektatzea eta kokatzea, presentzia eszenikoa eta talde-lana landuko dituzte. Dena, euskaraz.

11-17 urte bitarteko nerabeen taldea astezkenetan (17:30ean) jardungo da eta 18-29 urte bitarteko gazteen taldearen txanda astearteatan izango da (18:00etan). Biek ere Talaia Biterin egingo dute lan.

5 eta 12 lagun arteko taldeak osatuko dira eta lehentasuna izango dute herrian erroldatuak dauden pertsonek. Urteko kostua 175 eurokoa da.

Ikasturtean zehar landutako antzerki obra edo pasartea ekainean egingo da.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un pesquero pasaitarra es obligado a amarrar en Gijón tras un motín a bordo
  2. 2

    «Me violó en Bilbao y ahora ha huido a Mali. ¿Quién paga los platos rotos? Solo yo»
  3. 3 Álvaro Odriozola, emocionado: «Ha sido duro no poder ayudar al equipo de mi vida»
  4. 4

    Ayuso responde a Pradales cambiando sus palabras: «Lo de Ayuso entzun, pim, pam pum, es lo que se decía antaño y es altamente preocupante»
  5. 5 Crece la preocupación en el País Vasco francés por el nuevo turismo que no gasta: «Muchos se han ido a España»
  6. 6

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Barcelona. Y tú, ¿qué puntuación les das?
  7. 7

    Igeldo acogerá el mayor vivero en tierra de algas de la península para alimentación y cosmética
  8. 8

    Luto en la Real Sociedad por el fallecimiento de Josetxo Arakistain
  9. 9 La noche en la que Ion Aramendi condujo sin carné por las cuestas de Igeldo y las calles de San Sebastián: «Fue el instinto de supervivencia»
  10. 10 Las empresas vascas se lanzan a la contratación en origen de extranjeros ante la falta de trabajadores

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Aste hontan martxan jarriko dira gazteentzako antzerki tailerrak