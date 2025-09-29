Aste hontan martxan jarriko dira gazteentzako antzerki tailerrak

HondarribiaAste hontan martxan jarriko dira gazteentzako antzerki tailerrak
I. A.
HONDARRIBIA.
Astelehena, 29 iraila 2025, 20:49
Aste honetan hasiko dira udal antzerki gaztea tailerrak, Mikel Sarriegi aktore eta Astrolabium konpainiako zuzendaria gidaria izango delarik. Nerabe taldeak zazpigarren edizioa izango du, eta gazteenak, bigarrena.
Taldeek gorputz adierazpena, emozioen kudeaketa, interpretazioa, jendaurrean komunikatzeko trebezia, ahotsa proiektatzea eta kokatzea, presentzia eszenikoa eta talde-lana landuko dituzte. Dena, euskaraz.
11-17 urte bitarteko nerabeen taldea astezkenetan (17:30ean) jardungo da eta 18-29 urte bitarteko gazteen taldearen txanda astearteatan izango da (18:00etan). Biek ere Talaia Biterin egingo dute lan.
5 eta 12 lagun arteko taldeak osatuko dira eta lehentasuna izango dute herrian erroldatuak dauden pertsonek. Urteko kostua 175 eurokoa da.
Ikasturtean zehar landutako antzerki obra edo pasartea ekainean egingo da.
