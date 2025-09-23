«Hemos tenido menos asistencias que otros años y ninguna ha sido grave»
Cruz Roja realizó 771 baños asistidos del 15 de junio al 15 de septiembre y colocó la bandera amarilla y roja tres días en julio por medusas
Iñigo Aristizabal
HONDARRIBIA.
Martes, 23 de septiembre 2025, 20:30
Habrá quien seguirá yendo a la playa y, de hecho, la previsión climatológica es buena para este fin de semana, pero oficialmente la temporada abarcó del 15 de junio al 15 de septiembre.
En ese tiempo, la playa de Hondarribia recibió a 522.895 visitantes, según datos de la Diputación Foral de Gipuzkoa, encargada de la gestión de los arenales guipuzcoanos, en coordinación con cada Ayuntamiento. Es, de largo, la playa guipuzcoana con mayor asistencia este verano, las siguientes son Deba (245.651 personas) y Zarautz (222.433).
522.895 personas ha acudido a la playa de Hondarribia entre el 15 de junio y el 15 de septiembre, según el recuento de la Diputación Foral de Gipuzkoa.
En cuanto al servicio de socorrismo y de baño asistido, en nuestra playa corresponde a la Cruz Roja, que lo ha cubierto con siete socorristas y el coordinador, Oscar Txabarri, quien señala que «hemos tenido menos de asistencias que años atrás. Y las que ha habido han sido bastante leves. No ha habido incidencias graves».
A lo largo del verano, Cruz Roja en Hondarribia ha realizado 172 asistencias sanitarias, ningún rescate y siete evacuaciones, que se refieren a «una bajada de tensión, dislocarse un brazo... casos de este tipo».
A finales de julio Cruz Roja tuvo que actuar ante la aparición de carabelas portuguesas. Aunque se recogieron casi medio centenar de esas medusas, «no tuvimos que atender a nadie por picadura. Esos días estuvimos con bandera amarilla y roja y la mayoría de la gente o no entró al agua o lo hizo con precaución».
También hubo bandera amarilla en los últimos días de la temporada, debido a mareas singulares que crean olas más violentas. «Son las orilleras, que rompen justo al final. No son peligrosas, pero sí incómodas, y esos días no podemos dar el servicio de baño asistido, por seguridad, porque te puede volcar la silla anfibia».
El capítulo de incidencias se completa con un niño extraviado y una galerna. Respecto a este fenómeno meteorológico, Chavarri apunta que «sólo ha habido una, cuando otros años suele haber dos o tres».
En cuanto a la asistencia, al dato de 522.895 visitantes se llega de manera irregular. «Como siempre, ha habido días de mucha asistencia, pero como el tiempo aquí anda un poco loco, hay alguna semana en la que la asistencia es mínima. Los días que hizo 38 grados sí que hubo afluencia máxima en la playa».
Récord en el baño asistido
Este verano Cruz Roja ha realizado 771 baños asistidos dentro del programa 'Hondartzak Denontzat', superando con creces los 161 servicios ofrecidos en 2024. En total como usuarios únicos han sido 357 las personas que han disfrutado de este servicio, 203 mujeres y 154 hombres, principalmente de centros de día y residencias, que tenían la posibilidad de desplazarse mediante el servicio de transporte adaptado hasta la playa y vuelta al centro. Se realiza con sillas anfibias, muletas y chalecos salvavidas para facilitar el baño a las personas con problemas de movilidad. Cruz Roja cuenta con una larga de trayectoria ofreciendo el baño asistido, anteriormente en la playa de Getaria, y este año ha añadido la de Hondarribia. El baño tiene una duración de unos 25-30 minutos.
Txabarri explica que «esos 771 baños asistidos han sido un récord, al que hemos llegado gracias a que podíamos tener personal exclusivamente dedicado a eso».
Añade el coordinador de Cruz Roja que «hay tres socorristas que se dedican solo a la atención del baño asistido y a la asistencia de personas con movilidad reducida. Antes no les podíamos dar el mismo servicio, porque estábamos cubriendo asistencia sanitaria, cubriendo la playa, vigilando... Y llegábamos hasta donde podíamos. Y este año con más personal y una instalación buena, llegando por una pasarela hasta una plataforma con un jaima, sí hemos podido ofrecer un servicio bueno». Y satisfactorio para todas las partes: «Los usuarios lo agradecen un montón y nosotros estamos más que contentos de poder ayudarles».
