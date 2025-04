Artistas locales coparon el podio del concurso fotográfico de Semana Santa

Iñigo Aristizabal HONDARRIBIA. Martes, 22 de abril 2025, 21:01 Comenta Compartir

Se acabó la Semana Santa, pero quedan rescoldos en el centro de información cultural y turística de Arma Plaza, de la mano de la exposición de trabajos que se presentaron al concurso fotográfico. Se puede ver de 10.00 a 18.00 hasta el sábado y de 10.00 a 14.00 el domingo, último día.

El podio del último certamen fue enteramente local. El primer premio (trofeo y 500 euros) recayó en el hondarribitarra Ioseba Olascoaga Amunarriz con la fotografía 'Carabatgio', su vecino Joseba Rozalejo Gende se llevó el segundo premio (trofeo y 400 euros) gracias a 'Hausnarketa' y 'Gorantz' hizo merecedor del tercer premio (300 euros y trofeo) al irundarra Gerardo García González.

Ioseba Olascoaga reconoce que «no me esperaba el premio, me hizo ilusión» y recuerda que «saqué la foto desde las escaleras que van hacia el coro. Utilicé un pequeño teleobjetivo, con el que me pude acercar, pude rellenar». Añade que «como es una zona súper oscura y los monaguillos van de blanco impoluto y resaltan muchísimo, me fijé que había un claro oscuro súper bonito ahí y aproveché la situación nada más».

El hecho de que la procesión se celebrara en el interior de la parroquia cambió el prisma de los fotógrafos

El hecho de que la procesión no saliera a la calle motivó la foto ganadora. «La procesión dentro o fuera es muy diferente. Yo jugué muchísimo con los claroscuros, aprovechando la oscuridad de la iglesia y los blancos de la túnica, los bordados en plata de los trajes. Aproveché muchísimo esa situación». Además, «en esta foto se ve bastante la cruz, que brilla muchísimo también».

Es asiduo a los concursos de fotografía y, éste ¿le gusta más o menos que otros? «Cada concurso tiene lo suyo. El de Semana Santa lo llevas viendo toda la vida. Es un acto vistosamente bonito y siempre hay algo que te llama la atención. Un cuadro, una figura, algún gesto de alguna persona...». Explica que «a mí me gusta mucho hacer retratos, por lo que intento pillar caras de las personas, con ese sentimiento».

El mejor debut posible

Así como los otros dos ocupantes del podio son habituales de los concursos fotográficos de la comarca, para el segundo clasificado fue como llegar y besar el santo, ya que nunca antes se había presentado a un certamen de este tipo.

Joseba Rozalejo explica que «estuve sacando fotos pero ni sabía que había un concurso. Me enteré después, me lo dijeron unos conocidos, y me animé a presentar la foto». Aclara que «me gusta la fotografía, pero es la primera vez que me presento a un concurso. Entiendo que habrá profesionales que buscan la foto perfecta. Yo no estoy muy puesto en el tema, pero me gustaba la foto y la presenté».

Pasaron unos meses y «cuando me dijeron que era segundo me llevé un subidón. Casi ni me acordaba que había mandado una foto. Y bueno, supongo que a alguien, aparte de a mí, le ha gustado».

En cuanto a la imagen premiada, el hondarribitarra explica que «es la Virgen desde atrás, no se le ve la cara. Es una foto que está hecha desde muy cerca». Añade que «el año pasado hicieron el recorrido de la procesión por dentro de la iglesia. Entonces, al querer ver otro paso, me incorporé un poco y me encontré con esa imagen».

«Mi concurso preferido»

Gerardo García, que completa el podio, asegura que «el concurso de Semana Santa es mi preferido de los que se celebran por aquí. Me suelo presentar a los de Irun, Hondarribia, el de El Diario Vasco... Y me gustan los concursos temáticos como éste».

De hecho, aprovecha la ocasión para pedir que «se celebrara todos los años. Los demás concursos de Hondarribia, como el de fiestas o el de la feria medieval, son anuales, pero éste se organiza un año sí y un año no. Y no entiendo muy bien por qué». Al hilo de esto, recuerda cómo «hace unos días un socio de la AFI me dijo que iba a hacer fotos de la procesión y se sorprendió cuando le dije que este año no había concurso».

El irundarra presentó «tres o cuatro fotografías. En ésta lo que se ve es a los monaguillos, con los cirios, y la gracia que tiene es que uno de ellos está mirando hacia arriba, por eso la titulé 'Gorantz'. Y al fondo se ve el paso del cristo crucificado». Le gustaba «los chavales que estaban súper majos vestidos con sus trajes» y apostó por el blanco y negro porque «me pareció que se adecuaba más al tema que es».

Admite que la procesión en el interior de la iglesia es «peor para sacar las fotografías. Te limita bastante en cuanto al tema y a la luz pero por otro lado también te presenta el reto de que tienes que amoldarte a las circunstancias de luz y sacar partido a lo que tienes. Intento jugar con las luces de las velas. Incluso el año pasado me acuerdo también con las vidrieras que puedes poner de fondo, medio desenfocadas».