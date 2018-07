El arte de descorchar una botella José Mari López lleva 15 años en busca de sacacorchos. / FOTOS: DE LA HERA Arma Plaza acoge hasta el 30 de agosto la exposición de sacacorchos de José Mari López | La muestra recoge 800 ejemplares provenientes de todo el mundo EDU PRIETO HONDARRIBIA. Miércoles, 25 julio 2018, 00:46

Simples, de bolsillo, mecánicos, de palanca, figurativos, multifunciones o de diseño. El Centro de información cultural y turística de Arma Plaza acoge hasta el 30 de agosto parte de la colección de sacacorchos que José Mari López ha recopilado por todo el mundo a lo largo de los últimos quince años. Una muestra que ha ido creciendo «a base de muchas horas, kilómetros, viajes y la ayuda de mi mujer, Isabel», cuenta el protagonista.

El hondarribiarra explicó en el acto de presentación de la exposición 'Ingeniería, diseño e historia' cómo comenzó esta particular afición. «Por aquel entonces íbamos a montar una bodega familiar y estábamos recorriendo mercadillos. En uno de los puestos vi unos sacacorchos y le dije a mi mujer: ¡Qué cosa más bonita para decorar la bodega! Ahí empezó todo. Mi mujer me decía que no iba a encontrar muchos pero la colección ha llegado hasta los tres mil».

José Mari ha alcanzado esa cifra participando en subastas, internet, ferias de brocante o vide-greniers, «esos mercadillos en los que la gente saca de sus casas cosas para vender. Encuentras verdaderos chollos porque hay gente que no sabe qué está vendiendo». En la búsqueda por aumentar su colección, asegura tener «el triángulo Baiona, Burdeos, Pau muy batido», y explica la desilusión que sufrió al acudir a uno de los mercados más famosos del mundo. «Portobello fue para mí una gran decepción. No había cosas demasiado buenas y las pocas que había eran demasiado caras».

Entre las ochocientas piezas seleccionadas se pueden admirar sacacorchos de todo el mundo. Australianos, filipinos, rusos, mejicanos y hasta uno de Hondarribia. «Hay uno de pared que me lo regalaron los hermanos Sagarzazu, Javier y Arantxa, que es el que estuvo en el Bar Manolo que se encontraba pasando la Puerta Santa María a la derecha. Pensábamos que era de origen francés, pero posteriormente descubrí que es americano».

Preguntado por alguno de sus favoritos, el coleccionista destacó «uno de origen alemán al que se le ven las tripas» y otro patentado en 1805. «Me enamora un Thomasson por el sistema de apertura del corcho que tiene. Consta de dos tornillos. Uno entra dentro del otro y al extraer el primero, el corcho sale sin modificar el giro. Es una auténtica obra de ingeniería».

Visitas a Hiruzta Bodega

El alcalde de Hondarribia y presidente de Arma Plaza Fundazioa, Txomin Sagarzazu, acompañó al coleccionista en la presentación de la exposición y destacó «la posibilidad que ofrece la fundación a los ciudadanos de dar a conocer los trabajos, colecciones o aficiones que han llevado a cabo durante años», y manifestó su deseo «de que en los próximos días sea visitado por hondarribiarras y turistas. Hay verdaderas curiosidades que también pueden resultar atractivas para personas del ámbito del diseño y la ingeniería».

El proyecto cuenta con la colaboración de Hiruzta, que ha organizado tres visitas guiadas dobles que incluyen la exposición de sacacorchos y una degustación en la bodega. La directora de Marketing, Ana Lluch, se mostraba «agradecida por la oportunidad de participar en el proyecto. Estas iniciativas nos ayudan a seguir aportando valor añadido para situar a Hondarribia como un referente del enoturismo. Apostando por la variedad autóctona, el respeto al patrimonio cultural y un turismo de calidad».

Las primera visita tendrá lugar hoy mismo y las dos restantes los días 9 y 23 de agosto. El coste para participar será de 10 euros y comenzarán con una demostración del propio José Mari López a las 11.00. Los que deseen apuntarse pueden hacerlo en los teléfonos 943- 643677, 943- 644623 o en el propio edificio de Arma Plaza.