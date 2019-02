Arraun Elkartea se prepara para celebrar este año sus bodas de oro Cincuenta años separan estas dos imágenes, la de la última vez en la que Hondarribia remó en La Concha sin ser club, en 1968, y la del año pasado, en la que consiguió su duoedécima victoria. / ARCHIVO/ARIZMENDI La edición de un libro con DVD y CD es una de las acciones más importantes | En la asamblea de marzo se pondrá en marcha el proceso electoral del club I.A. Domingo, 10 febrero 2019, 00:16

«Se ve que algo pasaba en los años sesenta en la sociedad y en el deporte, porque hay muchos clubes que ahora están cumpliendo cincuenta años», señala Joxemi Elduaien, presidente de un Hondarribia Arraun Elkartea que este 2019 también alcanza cincuenta años de historia.

En nuestra comarca tenemos ejemplos como el Club Ciclista Irunés o el Rugby Club Irun (ahora renombrado Txingudi Rugby Club) que este mismo año celebran también sus bodas de oro, o de Hondarribia Futbol Elkartea, que ya ha empezado con los festejos pese a que su efeméride será en 1971.

Al contrario que fútbol, sí que había remo en Hondarribia antes de la creación del club. Mucho antes. Cuenta Elduaien que «la primera referencia de una trainera de nuestra ciudad es del 12 de agosto de 1845, cuando la Diputación organizó una regata en Donostia en honor a la visita de los reyes». Esa fecha ha desbancado a 1862, que hasta hace poco se creía como primera referencia.

Así pues, desde aquel lejano 1845 hasta 1969 hubo trainera en Hondarribia, pero no club. «Antes se funcionaba de otra forma. Al principio era competencia de la Cofradía y luego hubo asociaciones como Kerizpe, Txanpa, Goxoki... que se encargaban de organizar lo que hiciera falta. Hay que tener en cuenta también que la actividad de entonces era mucho menor a la de ahora».

25 de julio de 1969

El club se fundó en una asamblea que tuvo lugar el 25 de julio de 1969 y el día de Santiago llegarán algunos de los festejos de las bodas de oro, en formato aún por concretar. «Queremos organizar una gran fiesta, invitando a toda la gente que ha pasado por el club. Estamos viendo qué forma darle pero la intención es hacer un día del club».

Lo que sí va cogiendo forma es el libro sobre la historia del remo en Hondarribia que están elaborando Luis Mari Agirre y Koldo Ortega y que verá la luz al inicio de la temporada. «Están haciendo un gran trabajo de investigación y el libro irá acompañado por un DVD con un audiovisual y con un CD en el que se recogerán las canciones más populares con las que se anima a los remeros».

Otra de las acciones será una exposición en julio o agosto y las otras tienen carácter deportivo. El 18 y 19 de marzo Hondarribia organizará el Campeonato de Gipuzkoa de trainerillas y el 31 de julio, cerca de la fecha señalada, se vestirá de gala para acoger el Campeonato de Euskadi de traineras.

Hablando de lo deportivo, los de Mikel Orbañanos siguen entrenando y su estreno en competición será en el descenso de Hondarribia, el 23 de febrero, al que seguirá el de Orio, dos semanas más tarde.

En cuanto a las perspectivas de cara a la temporada, Elduaien no oculta que «tenemos un equipo bueno, pero dos más dos no siempre dan cuatro en deporte. Igual el año pasado no se esperaba tanto de nosotros y mira lo bien que fue y este año que parece que deberíamos mejorar puede que no salga todo como queramos».

Go fit y Bertako Igogailuak

Por último, Elduaien repasa la actualidad económica del club. «Toda ayuda es bienvenida porque cuesta mucho cubrir el presupuesto. En ese sentido la llegada de dos patrocinadores principales como GO fit y Bertako Igogailuak en 2018 ha sido importante, como también lo es el hecho de contar con ORSA, BM, Pinturas Aia y todos los colaboradores de H-Group. Nos da cierta seguridad pero son acuerdos que hay que renovar año a año. Nosotros estamos contentos con ellos pero lo bueno es que a ellos también se les ve contentos. Se sienten partícipes de un proyecto y eso les anima a seguir».