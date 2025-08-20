Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Arranca Bidasoa Folk, el festival internacional y transfronterizo

La música empezará a sonar mañana en Hendaia, llegará a Hondarribia el sábado, e Irun acogerá la tercera y última sesión del programa el domingo

BÁRBARA HOSSEIN

Hondarribia.

Miércoles, 20 de agosto 2025, 20:52

«El objetivo es dar a conocer este tipo de música tan desconocida que goza de mucho nivel y calidad», asegura Josean Martin, director artístico del festival Bidasoa Folk que llega un año más a la comarca. Un evento que, según la delegada de cultura Nuria Alzaga, «pone de relieve la diversidad cultural transfronteriza de nuestro territorio, donde la música se convierte en un lenguaje común entre culturas y generaciones». Un festival que, a su vez, pretende dar a conocer este tipo de música que no suele encontrarse en los «circuitos musicales convencionales».

El consorcio Transfronterizo Bidasoa Txingudi incluye en este programa 6 conciertos, apostando por la música de vanguardia que aboga por el diálogo intercultural a través de la música folk.

  • Viernes 22

  • Lugar El concierto se desarrollará en el frontón Gaztelu Zahar.

  • Hora Comenzará a las 20.00 horas.

  • Artistas El primer grupo será Son de Madera y el segundo Gwennyn .

  • Sábado 23

  • Lugar Las actuaciones tendrán lugar en Arma plaza.

  • Hora Dará comienzo a las 20.30 horas.

  • Artistas Los extremeños, Chole Bird y El gato con jotas.

  • Domingo 24

  • Lugar Será en la Plazoleta de Juncal.

  • Hora A las 20.00 horas.

  • Artistas Los locales de Belharra y los aragoneses Joaquín Pardinilla Sexteto.

El programa cuenta con dos actuaciones por día, empezando con las internacionales de los grupos Son de Madera (que aterrizan desde México) y Gwennyn (Bretaña), en Hendaya a las 20.00 horas en Gaztelu Zahar.

Extremadura será la protagonista el sábado en Hondarribia. En Arma Plaza, a las 20.30 horas, subirá la primera extremeña y cantautora Chloé Bird, quien traerá algunas sorpresas al escenario. A las 21.30 llegará la hora de bailar al ritmo de la banda electro-folclórica El Gato con Jotas, un grupo que, en palabras del director artístico, «pondrán a todo el mundo a bailar».

Para completar esta propuesta musical, el domingo en la plaza del Juncal actuarán a las 20.00 horas los vascos del grupo Belharra. Tras su actuación se dará paso a la interpretación de la formación aragonesa Joaquín Pardinilla Sexteto. Una velada llena de música y diversión para todos los públicos.

Los conciertos tendrán lugar por la noche en espacios al aire libre y emblemáticos de cada ciudad. En caso de lluvia, se habilitarán otros espacios interiores. La entrada es gratuita hasta agotar aforo.

Para más información sobre este festival transfronterizo, se podrá consultar la web del ayuntamiento.

