Arqueología, urbanismo y pintura, entre los temas de 'Conoce tu ciudad'

Ha llegado el otoño y, con él, 'Conoce tu ciudad', el programa divulgativo que estrenó Arma Plaza Fundazioa en 2015 y que cada curso ... propone seis temas del patrimonio hondarribitarra, a tratar en otras tantas sesiones mensuales a través de charla y visitas guiadas.

Miren Ayerbe, coordinadora de Arma Plaza Fundazioa, destaca que «siempre salen temas. Incluso se ha quedado alguno fuera, para el año que viene».

Octubre Días 24 y 25. El patrimonio sumergido de Hondarribia. Últimos resultados y proyección hacia su puesta en valor.

Noviembre Días 7 y 8. La puerta de San Nicolás y el problema de saber si estás dentro o fuera.

Diciembre Días 12 y 13. Cien años de Vázquez Díaz en Hondarribia.

Enero Días 30 y 31. El baluarte de San Nicolás, un tesoro desconocido.

Febrero. Días 27 y 28. Las alamedas de Hondarribia origen y evolución de los parques y espacios verdes de la ciudad.

Marzo Días 20 y 21. Los tapices flamencos de Rubens en la renovada sala del castillo Carlos V.

En la media docena de entregas se repite el esquema de charla en Arma Plaza más visita guiada, con algunos matices. Por ejemplo, la salida de este sábado, que será en catamarán y con todas las plazas cubiertas. O que la charla sobre Vázquez Díaz será en el Parador, ya que Arma Plaza acogerá esos días una exposición sobre el pintor.

En este capítulo, se recordará «la importancia de esta persona y su vinculación con la ciudad, que encima es hijo adoptivo de Hondarribia». Juan Carlos León, que «ha sido jefe de documentales de RTVE, es un especializado en Vázquez Díaz y en más temas, y tiene una colección particular inmensa. Con ese material hacemos la exposición».

San Nicolás aparece por partida doble en esta edición de 'Conoce tu ciudad'. Cuenta Ayerbe que «estamos trabajando en el Baluarte de San Nicolás y antes de fin de año se va a adjudicar el proyecto de rehabilitación. Entonces, haremos una visita donde veremos el estado actuaal del baluarte, antes de que empiece la obra».

Por otro lado, está la puerta de San Nicolás, donde «vamos a hacer una intervención el año que viene y queremos explicarla. Es una puerta complicadísima porque está muy modificada, muy alterada desde época medieval. Queremos dignificar la zona».

Patrimonio sumergido

'El patrimonio sumergido de Hondarribia. Últimos resultados y proyección hacia su puesta en valor' es el primer capítulo, con charla este viernes a las 19.00 en Arma Plaza y visita guiada el sábado en catamarán a la cala de Asturiaga y alrededores.

Continuando con la misión iniciada en 2023 de geolocalizar y estudiar diferentes elementos arqueológicos subacuáticos de las aguas del litoral de Hondarribia se dará cuenta de los últimos hallazgos y de la necesidad de realizar una campaña de divulgación y sensibilización.

Quien ofrecerá la charla y conducirá la visita guiada es David Alonso Vega, licenciado en Historia por la Universidad de Valladolid y arqueólogo subacuático. Responsable de la sección de arqueología subacuática de ItsasBegia desde 2015 y de la parte francesa del proyecto transfronterizo Urpeko Ondarea desde 2018.

En noviembre, días 7 y 8, será el turno de 'La puerta de San Nicolás y el problema de saber si estás dentro o fuera', con Fernando Cobos Guerra, Doctor arquitecto especialista en Urbanismo y en Documentación y Restauración de Monumentos.

El protagonista de diciembre, el segundo fin de semana, será Daniel Vázquez Díaz, pintor andaluz que en 1927 fue nombrado hijo adoptivo de Hondarribia por su fuerte arraigo a la ciudad y a su paisaje. El periodista y bibliógrafo Juan Carlos León será el encargado de glosar la obra de Vázquez Díaz, en el Parador y con visita guiada a la exposición que estará colocada un mes en Arma Plaza.

Los dos últimos días de enero tocará visitar el Baluarte de San Nicolás, referencia imprescindible de los mejores y más tempranos baluartes de la fortificación europea. Está por definir quién ofrecerá las explicaciones sobre la historia y su rehabilitación.

En los dos últimos días de febrero, Aritz Díez Oronoz, Doctor arquitecto por la Universidad del País Vasco, se centrará en 'Las alamedas de Hondarribia: origen y evolución de los parques y espacios verdes de la ciudad', haciendo un recorrido por estos espacios públicos abiertos para el esparcimiento y la contemplación armoniosa del entorno. Esta entrega será en euskera.

Y para acabar el ciclo, el 20 y 21 de marzo se podrá ver la sala renovada del castillo Carlos V, donde están los tapices flamencos de Pedro Pablo Rubens. Tras meses de restauración vuelven a Hondarribia estas piezas de gran formato y tejidas en Bruselas en el siglo XVII con hilos de oro y plata y lo analizará Alejandro Klecker, director general de la Real Fábrica de Tapices.