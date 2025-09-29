Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Hondarribia

Arma Plaza Fundazioa se suma a las Jornadas Europeas del Patrimonio

Propone una actividad de dibujo urbano para el próximo sábado

Iñigo Aristizabal

HONDARRIBIA.

Lunes, 29 de septiembre 2025, 20:49

En el marco de las Jornadas Europeas de Patrimonio, en colaboración con Garabateando, Arma Plaza Fundazioa propone para este sábado, 4 de octubre, una jornada de dibujo urbano, dirigida a todas las edades.

Habrá dos sesiones, en las que se paseará por la ciudad, explorando sus rincones más emblemáticos y mirando a la arquitectura y monumentos desde el punto de vista de un dibujante. A cada participante se le entregará el papel A4 para realizar el dibujo y un plano con indicación de los lugares patrimoniales más importantes.

Desde Arma Plaza Fundazioa y Garabateando destacan que será «una experiencia divertida, relajada y creativa para disfrutar en familia, con amigos o en solitario. No hace falta saber dibujar. Solo venir con curiosidad».

La primera cita será a las 10.30, con entrega de los trabajos a las 13.00, y por la tarde quedarán a las 15.30 y acabarán a las 18.00. Unos días más tarde, todos los dibujos formarán parte de una exposición colectiva en Arma Plaza.

Para inscripciones, gratuitas, se debe acceder a la web www.armaplaza-bisitak.eus.

