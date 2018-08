Ion Areitio fue tercero en Italia y marcha segundo en la Copa del Mundo Areitio en acción en Italia. El hondarribitarra entró con mal pie en la final, pero corrigió el rumbo y acabó en el podio I. A. HONDARRIBIA. Jueves, 30 agosto 2018, 00:40

1.400 kilómetros desde Val di Sole, cerca de Trento, se hacen mejor con una medalla en el equipaje. Eso debió pensar Ion Areitio, que regresó de Italia con el bronce en la segunda prueba de la Copa del Mundo de trialsin, una competición en cuya general marcha segundo a falta de dos pruebas.

El final fue feliz, pero el hondarribitarra no daba un duro por acabar en el podio cuando arrancó la final. Cuenta que «parece que es marca de la casa y en la primera zona hice un fiasco, cinco puntos. Con eso me puse cuarto en la clasificación y estaba complicado. Pero en la segundo zona mejoré y la acabé sin fallos, aunque me llevé dos puntos por tiempo».

Areitio se había metido de nuevo en la pelea y siguió en la misma en la tercera zona: «Estuve a punto de hacer cero, pero en el último obstáculo caí al río y me llevé cinco puntos». En la cuarta zona se mantuvo la situación, y en la quinta «estábamos empatados Benito Ros y yo. Al final hice cuatro y él cinco y pude acabar tercero».

Areitio se muestra «contento porque, aunque no estuve tan bien como en el Europeo, sí me mantuve con los mejores, y además conseguí darle la vuelta a una situación complicada».