Ion Areitio es sexto en Berlín y acaba la Copa del Mundo en cuarta posición Areitio,en la prueba de Berlín. El hondarribitarra se centra ahora en el Mundial, que se disputará en China I.A. HONDARRIBIA. Domingo, 21 octubre 2018, 00:16

Ion Areitio reconoce un sabor agridulce con su último resultado, un sexto puesto en la final de la Copa del Mundo en Berlín y un cuarto en la general de esta competición.

Apunta el hondarribitarra que «no salió como esperábamos. En la semifinal estuve a gusto y conseguí el objetivo principal, que es entrar en la final». Lo hizo en cuarta posición, con lo que mantenía opciones de entrar en el podio tanto de Berlín como de la general.

Sin embargo, «en la final no me salieron bien las cosas. En todas las zonas llegaba al final pero luego no remataba». Así, en lugar de ascender puestos, los perdió para acabar en sexta posición.

El vigente campeón de Europa reconoce que «no estuve a mi nivel. Y es una pena, porque dos de mis rivales directos en la general no entraron en la final y, al ser prueba de puntuación doble, lo tenía todo de cara para poder acabar en el podio de la Copa del Mundo, que era el objetivo». Aunque por pocos puntos, quedó apeado de ese podio final, en la cuarta posición.

Dicen que no hay mal que por bien no venga y Ion Areitio asegura que «lo de Berlín me ha servido para hacer autocrítica y para darme cuenta de que me faltó algo. Ese algo lo voy a buscar en las próximas semanas entrenando a tope para el Mundial».

En China se celebrará el Campeonato del Mundo al que se refiere Areitio, en noviembre. «Lo han establecido como sede fija para varios años. Iremos allí el cinco de noviembre y las competiciones serán hasta el doce». En los dos últimos mundiales, el hondarribitarra fue tercero y en éste espera igualar o mejorar ese resultado.