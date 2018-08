Ion Areitio recibirá la Insignia de oro de la ciudad el 7 de septiembre Areitio realizando malabares con su bicicleta. / LUSA Se le concede «por ser un ejemplo imprescindible de la aportación que los jóvenes realizan a la sociedad hondarribitarra, con sus excepcionales logros deportivos y sus magníficos valores» Se convierte en uno de los más jóvenes en obtener esta distinción I.A. HONDARRIBIA. Domingo, 19 agosto 2018, 00:25

El nombre de Ion Areitio se sumará el próximo siete de septiembre a la lista de personas y entidades que han recibido la Insignia de oro de la ciudad. De esta manera el Ayuntamiento reconoce los méritos deportivos en la modalidad de trialsin y también los valores que transmite sobre todo en la juventud hondarribitarra.

El alcalde Txomin Sagarzazu explica que «hemos decidido conceder la Insignia de oro de la ciudad del año 2018 a Ion Areitio, por ser un ejemplo imprescindible de la aportación que los jóvenes realizan a la sociedad hondarribitarra, con sus excepcionales logros deportivos y sus magníficos valores».

1974 Alberto Lasa Badiola 1994 Txema Olazabal 1995 Goio Bastida 1998 Martín Ugalde y Nieves Alza 1999 Alfonso Oronoz, José Gogorza y Javier Busto 2000 Conchita Portu y Miguel Bernedo 2001 Raphael Lassallette y José Luis Gamarra 2002 Hermanas de la Caridad de San Vicente de Paul y José Manuel Azcue 2003 Hijas de la Cruz y Juan San Martín 2004 Iker Martínez de Lizarduy 2005 Enrique Albizu 2006 Donantes de sangre 2007 Remigio Mendiburu 2008 Rederas y Martín Iturbe 2009 Néstor Basterretxea 2010 Javier Sagarzazu 2011 Cáritas 2012 Itziar Mendizabal 2013 Juan Mari Bello 2014 Sociedad Klink 2015 Dámaso Uranga 2016 Lurdes Zubeldia y Mercedes Iridoy 2017 Familia del Restaurante Alameda 2018 Ion Areitio

A la hora de tomar la decisión, «hemos tenido en cuenta que Ion Areitio ha obtenido unos magníficos resultados deportivos en los diferentes campeonatos en los que ha participado, como por ejemplo el Campeonato de Europa en Suiza este mismo 2018, o sendas medallas de bronce en los Campeonatos del Mundo en 2016 en Italia y en 2017 en China». Gracias a los resultados cosechados, Areitio ha sido designado como mejor deportista del año en la gala de los Premios Olazabal en las tres últimas ediciones.

Una cosa son los éxitos conseguidos sobre la bicicleta, pero Sagarzazu añade que «se ha valorado que en su trayectoria deportiva ha demostrado una y otra vez poseer unos valores de gran importancia en la vida, como pueden ser la capacidad de mejora de las condiciones personales, el respeto hacia los contendientes, el trabajo bien hecho o la humildad, entre otros. No podemos olvidar la importancia de reconocer las aportaciones de los jóvenes en todos los ámbitos, ya que ello supone enriquecer el presente y el futuro de nuestra sociedad, y que Ion Areitio es un claro ejemplo de ello uniendo su esfuerzo deportivo y la labor diaria, y que además, lleva el nombre de Hondarribia por Europa y el mundo una y otra vez».

«No me lo esperaba»

El protagonista está digiriendo la noticia, que recibió «con gran alegría. El alcalde me citó y, como tenía otra cosa pendiente en el Ayuntamiento, me pilló por sorpresa cuando me dijo la decisión que habían tomado. Para nada me lo esperaba. Al principio me costaba creerlo y me supuso mucha alegría y emoción. Ahora, con el paso de los días, me estoy dando cuenta de la importancia que tiene esta distinción. Gente muy importante tiene la Insignia de oro de Hondarribia y ahora me la van a dar a mi».

Con 25 años, será la segunda persona más joven en recibir la Insignia, pues a Goyo Bastida se le entregó con 17. «Es un honor muy grande y me enorgullece el hecho de que desde el Ayuntamiento subrayen que es tanto por mis méritos deportivos como por los valores que tengo».

Sabe que vivirá unas fiestas especiales y diferentes. «El día 6 suelo hacer juerga, pero habrá que retirarse antes que otros años, porque el 7 va a ser un día increíble».