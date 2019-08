Arantza Domínguez Carrillo Ama Guadalupekoa«Me lo comunicaron por videollamada» Jueves, 29 agosto 2019, 01:24

En Malasia, trabajando, conoció la noticia de su elección esta piloto de la marina mercante el día de Santiago. A pesar de la distancia, «estuve pendiente del teléfono y me lo comunicaron por videollamada. Era la forma más real de hacerlo a tantos kilómetros». A su alrededor, «todos están muy implicados. Están ilusionados porque no tenemos ningún antecedente previo en la familia». Acostumbrada a ver el Alarde en la calle Mayor, Arantza cuenta que «el final del día 8 me parece muy bonito, me hace mucha ilusión vivirlo».