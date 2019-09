Arana logró el reto de subir 400 veces la calle Mayor de Hondarribia Nestor Arana completó las 400 ascensiones a la calle Mayor en quince horas. / KILITXU Tuvo algunas dificultades por la lluvia que cayó durante la noche | El irundarra acabó cansado muscularmente después de quince horas pero contento por lo que había conseguido I.A. HONDARRIBIA. Jueves, 26 septiembre 2019, 00:21

400 subidas a la calle Mayor y 400 bajadas. Son las que hizo Nestor Arana el domingo en Hondarribia, donde buscaba un extra al 'reto everesting', que consiste en acumular 8.848 metros de desnivel subiendo un puerto o, en este caso, cuesta. El extra viene dado por el terreno, de empedrado, por lo que lo bautizó como 'paveresting'.

En los días previos al reto, el irundarra tenía miedo a la lluvia que habían pronosticado y, de hecho, ese fue uno de sus mayores problemas a la hora de afrontar el reto.

Cuenta Arana que «acabé cansado muscularmente, con un cansancio distinto al de andar en bici, porque en este caso el empedrado lo hacía más difícil, tanto en las subidas como en las bajadas. Al acabar y al día siguiente me dolían las muñecas, los hombros, la espalda... pero en general salió todo incluso mejor de lo que esperaba».

Empezó a las doce de la noche del sábado al domingo y «en ese momento había 25 grados y viento sur, por lo que iba muy a gusto. Pero hacia las tres cambió el aire, empezó a chispear y luego ya, a llover».

El ya de por sí complicado reto estaba condicionado por la lluvia, que en algunos momentos cayó de manera fuerte. Arana tenía claro que «si seguía mucho tiempo lloviendo así, lo iba a tener que dejar. De tres a nueve fue duro, pero la previsión era de que iba a parar. Y así fue». Tanto, como que las últimas horas del reto las hizo con muy buen tiempo, lo que ayudó también a tener cada vez más compañía.

Ambiente y compañía

Esa compañía y el ambiente que se creó son dos de las cosas que más valora Arana, aparte del reto en sí mismo. «Durante el día, en muchas de las subidas me acompañó alguien. Amigos, gente del Club Ciclista Irunés, mi hijo, Juanma Garate... Hasta uno que subió con una bici con sillita y con el niño. Y arriba tenía montado un pequeño campamento donde hice paradas para avituallarme y cambiarme de ropa». Cada vez que sumaba mil metros de desnivel, en torno a las 45 subidas, realizaba una de esas paradas.

Prosigue el irundarra contando que «al mediodía había mucha gente en la zona alta de la calle y era una gozada ver el ambientillo que se montó. Además, se vendieron muchas rifas para el Club Ciclista Irunés».

Aunque había calculado que necesitaría en torno a 16-17 horas, pasadas las tres pudo culminar la ascensión número 400, la que le daba el mismo desnivel acumulado que altura tiene el Everest.

Cuenta Arana que «el 'strava' (aplicación para medir recorridos) no funcionó bien. Al ser un tramo tan corto y además en una calle estrecha, el GPS no cogió bien los datos. El récord no es oficial, pero para mí eso es lo de menos».

Y lo de más es que Arana alcanzó uno más de sus retos 'locos', con 400 subidas a la calle Mayor, completando en ella nada menos que 170 kilómetros. Y dice que ya tiene pensado el próximo reto... ¡Habrá que ver con qué nos sorprende!