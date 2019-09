«Me apetecía hacer algo en grande para este año, en tamaño XXL» Ongi Etorri, ganador este año. / F.DE LA HERA Ongi Etorri se ha llevado el primer premio del concurso de escaparates | El segundo puesto ha sido para Lamiarri Tattoo y el tercero para Andrea Opariak E.P. HONDARRIBIA. Jueves, 5 septiembre 2019, 00:21

Amaia Tovar, Viki Márquez y Mayi Agirregomezkorta han sido las artistas que han decorado Ongi Etorri, el establecimiento vencedor del concurso de escaparates de fiestas que organiza el Ayuntamiento. «Estoy muy contenta, no me lo esperaba», señala Amaia. «Siempre tienes la esperanza de sacar algún premio y cuando me llamaron me hizo mucha ilusión».

Amaia Tovar es una participante asidua de los concursos de escaparates. «Me gusta», reconoce. «Hay que cambiarlo con la llegada de las fiestas así que aprovechamos para participar». La propietaria de Ongi Etorri cuenta que «este año ha sido el que más tiempo he tardado en montarlo. Se me ocurrió dos días antes. Me apunté al concurso pero fue una semana de mucho trabajo y me entraron dudas de si hacerlo o no. Me quedé mirando al escaparate y me vino la inspiración de repente».

Sobre la idea que se ha llevado el premio -dos tambores y una sierra-, explica que «me apetecía hacer algo grande, en XXL. Es trabajo, pero lo he ido haciendo con tranquilidad, metiendo horas a la noche».

En ese sentido, desvela que «vienen muy bien los cursillos que nos suelen impartir desde el Ayuntamiento. Te enseñan a utilizar el material con el que lo he elaborado, el polifan. Le sacas partido y es una gozada». Desde que colocó la placa que la reconoce como vencedora, «ha venido gente a verlo y te felicitan. Parece mentira, crees que no les hacen caso, pero la gente sigue y está pendiente de los escaparates».

Un debutante y un clásico

Dos semanas lleva en marcha Lamiarri Tattoo, el estudio que se ha hecho con el segundo puesto. Uno de sus propietarios, Telmo Iridoy, apunta que «la idea fue de mi compañera de trabajo, Leire Otermin. No sabíamos cómo iba a responder la gente al verlo pero parece que ha gustado y estamos contentos con el premio». Iridoy indica que «queríamos utilizar solamente un color, el más identificativo de las fiestas, el rojo, y al hachero como personaje».

Asegura que «lo más difícil ha sido buscar todo el material. El fondo es de policarbonato, el taburete de madera, el busto de cartón y la parte de arriba del hachero una alfombra. Todo ello pintado con un spray».

El último cajón del podium lo ocu-pa Andrea Opariak. Los premios colgados en la pared de los últimos años dan fe de su trayectoria en el concurso. «Se me ocurrió la idea hablando con un cliente», recuerda Andrea I-tziar. «Utilicé los bombos de la tienda, hice cada detalle de la banda que llevan las cantineras e improvisé los barriles. Me encanta prepararlo, si no gano, la satisfacción me la llevo yo».

Los tres vencedores del concurso de escaparates son premiados con 450, 300 y 200 euros, respectivamente.