«Me apetece comer con la familia el día 8» Jueves, 30 agosto 2018, 00:39

«Estábamos en el balcón del caserío de mi amona pendientes de si venían o no hasta que me convencieron para meterme dentro», recuerda Silvia. La espera terminó con el sonido del timbre. «Apareció el capitán con mis amigas, que ya se habían enterado y mis primas se pusieron histéricas». No le está faltando ayuda estos días. «Mi hermana es la que está más pendiente, pero en general toda la familia. Me apetece mucho juntarme con todos ellos en la comida del día 8 y disfrutarlo con mis amigas».