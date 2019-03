El aniversario de la Banda de Música destaca en la agenda de marzo El festival Amua de discos y música tendrá su segunda edición el 23 de marzo en el auditorio. / F. PORTU El 'Conoce tu ciudad' será sobre el convento de los Capuchinos | El sábado 23 el auditorio albergará la segunda edición de Amua, festival de discos y música I. A. HONDARRIBIA. Jueves, 7 marzo 2019, 00:18

Con permiso de los Carnavales que ya hemos dejado atrás, la Semana de la Mujer y la doble cita para celebrar el 200 aniversario de la Banda de Música Ciudad de Hondarribia son los eventos más destacados de la agenda que ha preparado el departamento de Cultura en colaboración con diversas entidades de la ciudad.

Emeki Elkartea organiza un año más la Semana de la Mujer, que incluye exposiciones en Arma Plaza y en su local del Puntal, la charla ayer de Mariajo Noain y las manifestaciones de mañana, por la mañana a Irun (10.45 horas en Emeki) y por la tarde de Mendelu a San Juan de Dios (18.00 horas). Además, en el auditorio se proyectará 'Carmen y Lola' (mañana, 20.00 horas), habrá representación de microteatros (sábado, 20.00 horas) y se podrá ver el documental 'Comandante Arian' (domingo, 17.00 horas). La Semana de la Mujer se completará con el homenaje el domingo a Amparo Olazabal, a mediodía en el local de Emeki. También el domingo llegan las entregas mensuales de Muxikoak a las 12.00 horas en Damarri y de 'Garabateando' a las 11.00 horas en Emeki.

Artola y Gurrutxaga

En la mitad del mes, el día 14, Jon Gurrutxaga y Urbil Artola ofrecerán un concierto en Kultur Etxea y el 16 Arma Plaza Fundazioa anuncia la actividad 'Hondarribiko balea' para niños y niñas a partir de seis años. Es gratuita pero requiere inscripción. El mismo 16 de marzo en el auditorio se rendirá homenaje al bertsolari Xanti Zabala 'Lexo' y en Psilocybenea se podrá ver el concierto de Sega Sound Killers. La semana acabará con la proyección de la película infantil 'Lego 2', el domingo en Itsas Etxea.

El último tercio del mes empezará con un par de citas en Kultur Etxea el jueves 21. En su auditorio habrá proyección de 'Zinegoak' y en la sala 103 una charla titulada 'Eman dezagun umore' a cargo de Uxoa Anduaga y Ane Labaka. Ese mismo día en Arma Plaza llegará la primera entrega del 'Conoce tu ciudad' dedicado al 'Convento de Capuchinos de Hondarribia del año 1663 al 2019: su significado a lo largo de la historia'. El ponente será José Angel Echeverría, quien el sábado dirigirá la visita guiada a Capuchinos.

También el sábado 23 llegará en el auditorio Itsas Etxea la segunda edición de Amua, el festival de discos y música con el siguiente programa: Presentación y charla de Felipe Cabrerizo, proyecciones en versión original con subtítulos del cortometraje 'Big Elvis' y del documental 'Orion. The man who would be king' y concierto de John Mencis Band y la Banda de Música Ciudad de Hondarribia. Ese día acabará con el concierto que ofrecerá Vulk Tooth en Psilocybenea.

Talaia el domingo 24

El domingo 24 de marzo se celebrará la 'Talaia Donostia-Hondarribia mendi lasterketa', con final en Gernikako Arbola y habrá tiempo también para un Kalean Kantuz en la calle San Pedro y un teatro vespertino en el auditorio con 'Argiaren hautsa' de Vaivén Producciones.

Para la última semana del mes quedan la sesión de cuentacuentos de Maite Franko (miércoles 27) y la charla de GurasoLab sobre 'Cómo tratar la sexualidad con nuestros hijos e hijas adolescentes' a cargo de Raquel Calvo, sexóloga y educadora, Diplomada en Educación Social (jueves 28).

Y el último fin de semana de marzo se podrá elegir entre el Rally Bidasoa a doble jornada, el concierto de Kamerata Oiasso 'God Save the Strings!' el sábado o el de la Banda de Música Ciudad de Hondarribia el domingo, como celebración de su 200 aniversario.