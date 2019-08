Andrea Berrotaran Iridoy Gora Arrantzale Gazteak«El 26 íbamos a dormir todo el día... » Viernes, 30 agosto 2019, 00:55

No olvidará fácilmente Andrea el pasado día de Santiago. Preocupada por hacer girar la Kutxa esa tarde, supo unas horas antes que iba a ser cantinera. «Estaba preparándome en casa, vi por el espejo que entraba el capitán y me puse a llorar». Inmersa en los preparativos de la Kutxa, su ama le decía que «el 26 íbamos a dormir todo el día, pero salimos de una y nos metimos en otra». Desde pequeña le ha gustado «cuando viene la compañía a buscarte, es lo que más me apetece, aunque la calle Mayor va a ser la bomba».