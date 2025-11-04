Amua Festibala comparte protagonismo en la agenda cultural con Santa Cecilia

Penúltimo mes del año, marcado por la celebración de Santa Cecilia, patrona de los músicos, así como por el 25-N, Día Internacional para ... la eliminación de la Violencia contra las Mujeres, y el centenario de la celebración de las Euskal Jaiak en Hondarribia.

El auditorio albergará tres de las cuatro propuestas del próximo fin de semana, dos de ellas el viernes. A las 17.00 tendrá lugar el preestreno de la duodécima temporada de la serie de ETB 'Go! azen' (gratis) y a las 19.00 se podrá ver la película 'Los Aitas', de Borja Cobeaga (cuatro euros). Para el domingo quedará la sesión de magia a cargo de Twobascos (gratis). Tanto entradas como invitaciones para los eventos del auditorio se pueden adquirir en la oficina de turismo de Arma Plaza y en la página web tickets.kutxabank.es. También el domingo en el Polvorín se podrá ver en versión original 'High Noon' (Sólo ante el peligro'), de la mano del cineclub Papillon.

En la tercera semana del mes, el miércoles 12 habrá en Kultur Etxea una exhibición de alumnos de trompa de Donostia, Bilbo y Gasteiz y los días 13, 14 y 15 llegará la quinta edición del festival de cortometrajes Amua, que incluirá un capítulo de 'Musikeroa' con Joseina Etxeberria y Anari, la grabación del programa de radio 'El sótano' y conciertos de The Excitements y Ezezez. Todo ello, en el auditorio, como la obra de teatro '52 Hertz' de Ados Teatroa el domingo 16 (cinco euros).

El jueves 20, en la biblioteca se presentará el libro 'Zer da ezkutuan duzun hori?', de Maider y Josune García de Vicuña y a la misma hora en el auditorio tendrá lugar una charla titulada 'Hacia un nuevo envejecer. Retos para hacer frente a la soledad'.

Después cogerá protagonismo la música para honrar a la patrona Santa Cecilia, incluso indirectamente desde Psilocybe Enea con el concierto de The Darts el viernes 21 (entradas, 12 y 15 euros).

Concierto de la Banda

El sábado 22 la Banda de Música Ciudad de Hondarribia realizará una kalejira por las calles de la ciudad, culminada con concierto en el auditorio. Y el domingo 23 será el turno, por la mañana de Hondarribiko Txistu Taldea, y por la tarde de Eskifaia Abesbatza, con el concierto en la iglesia de Santa María Magdalena.

Ese penúltimo fin de semana del mes se completará el domingo con un festival de marionetas en el auditorio (cuatro euros) y con proyección sorpresa del cineclub Papillon en el Polvorín.

En la recta final del mes llegarán la sesión de cuentacuentos de Maite Franko en la biblioteca el día 26, el concierto de Eraso! y Naizpresidente el 29 en Psilocybe Enea (10 y 13 euros) y sesión doble el sábado 29 en el auditorio. A mediodía 'Escuchar(le)', concierto homenaje a Txema Cariñena Rubio (gratis), y por la tarde el espectáculo de danza 'Lasala 10 urte' (cuatro euros).