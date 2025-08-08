Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Hondarribia

Amua Bideoklip Lehiaketan izena emateko epea zabalik dago urriaren 10a arte

J. O.

hondarribia.

Ostirala, 8 abuztua 2025, 20:49

Azaroaren 13, 14 eta 15ean ospatuko den Amua Film Labur Musikalen Jaialdiaren bosgarren edizioa dela eta, abian da II. Amua Bideoklip lehiaketaren deialdia. Amua Kultura Elkarteak antolatutako eta Udalaren babespean egingo den lehiaketak Euskal Herria osoko taldeei zabaldu die parte hartzeko aukera. Ezinbesteko baldintza da partaideen bideoklipak osorik euskaraz izatea.

Edizio honen helburua da euskaraz jarduten duten musika taldeen lana balioan jartzea, «haiek baitira gure hizkuntza erabiltzearen, sustatzearen eta gozatzearen oinarri sendoenetakoak, bai eszena lokalean eta baita nazioartekoan ere», azaltzen dute antolatzaileek.

Parte-hartze epea urriaren 10a arte dago zabalik. Jasotako lanak hautaketa-batzorde batek baloratuko ditu. Epaimahaia musika, zinema eta publizitatearen alorretako profesionalek osatuko dute. Gehienez 10 finalista aukeratuko dira, eta batek jasoko du 1.000 euroko saria. Informazio osoa amua.eus web orrian dago.

