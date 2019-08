Amaia Echeveste Larrarte Gora Gazteak«Vi entrar unos polos rojos y me emocioné» Viernes, 30 agosto 2019, 00:55

«Va a ser un año complicado en Kaialde», explica Amaia, «porque tendrán que cubrir las bajas de dos cantineras estas fiestas». Fue precisamente en la cafetería donde recibió la noticia. «Vi que entraban unos polos rojos y me quedé como una tonta, me emocioné y me puse a llorar. Me preguntaron si aceptaba y respondí: ¡Obvio!» Sobre sus compañeras de trabajo, destaca que «se están portando de maravilla. Nos hacen todos los cambios que necesitamos. Al final tendrán una cena a mesa puesta por lo bien que nos tratan».