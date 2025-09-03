Alejandro Franco se impone en el 'Torneo Castillo' de Marlaxka

Iñigo Aristizabal HONDARRIBIA. Miércoles, 3 de septiembre 2025, 20:09 Comenta Compartir

51 jugadores de todo Euskadi participaron en la décimotercera edición del 'Torneo de ajedrez activo Castillo de Hondarribia-Memorial Silvestre Moreiro Sánchez', organizado por Marlaxka Xake Elkartea e incluido en el programa de fiestas.

Precisamente antes de empezar el evento se guardó un minuto de silencio en recuerdo de quien fue compañero de muchos años, alma mater del club y ebanista que durante años hizo los trofeos mas señalados del torneo Castillo de Hondarribia, fallecido el 27 de julio, y también de Karlos Santiago Etxeberria, compañero y alumno de las clases de ajedrez para adultos, fallecido en un accidente de montaña el pasado 21 de agosto.

Desde las 10.00 hasta las 14.30 se celebró el campeonato, no en el salón de tapices como de costumbre, porque está en obras, sino en el salón social. Cada participante disputó seis partidas a quince minutos más tres segundos de incremento por jugada, en sistema suizo.

El arbitraje corrió a cargo de Aritz Iriazabal (árbitro FIDE) y Goio Uriarte, director del torneo, suplió al árbitro adjunto Juan Bautista Aranzabe (FIDE). En cuanto al saque de honor, fue realizado por Tzane Carrillo, tesorera de Marlaxka.

Tras una competición muy reñida, al final de las seis rondas se impuso el jugador del Gros XT Alejandro Franco Alonso, seguido de Patxi Moreno Estébanez del Marlaxka y completando el podio Alex Odriozola Coscolin, del Gros.

Había premios por categorías. El de primera fémina fue para Eihartza Buiza Prieto, el primer clasificado de ELO tramo 1601-1800 fue Paul Sierra González, el primero de ELO igual o inferior a 1.600 acabó Juan Antonio Guerrero Manso, entre los jóvenes (16 años o menos) se impuso Dani Odriozola Coscolin, entre los mayores (60 años o más) lo hizo Javier Pedrera Lobato y el premio para el mejor jugador del club fue para Jurgi Díaz Etxaide.

Previo a la entrega de premios, se celebró un homenaje a Silvestre Moreiro, con la presencia de su familia y de sus amigos. Ellos, la concejala de Deportes, Lupe Queiruga; la tesorera de Hondarribia Marlaxka, Tzane Carrillo; el presidente de la Federación Guipuzcoana de Ajedrez, César Montolío Benedicto; el periodista Leontxo García Olasagasti y Goio Uriarte, director del torneo, fueron los encargados de entregar los premios.

Después tuvo lugar un lunch para los participantes y acompañantes en la sociedad gastronómica Klink Elkartea. Desde Marlaxka agradecen la colaboración de Ayuntamiento, Parador Carlos V, Federación Guipuzcoana de Ajedrez, Sociedad Klink, bar Txantxangorri, Hiruzta Txakolindegia, Bacalaos Donosti, Soroxarta Servicios Gráficos y Eroski Center Hondarribia para llevar a buen puerto.

Próxima cita, el día 13

Marlaxka Xake Elkartea tiene una segunda propuesta en el programa de fiestas. El día 13, a partir de las 16.15 en gipuzkoa Plaza se celebrará el 'VIII Festival de ajedrez', para categoría sub'16 y padres y madres de jugadores del club.