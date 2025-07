El alcalde Enparan acusa a EAJ-PNV de mentir sobre gastos con reparos

I. A. HONDARRIBIA. Jueves, 17 de julio 2025, 20:33 Comenta Compartir

Ayer por la mañana se celebró un Pleno municipal en el que se oficializó la renuncia de Alaitz Zabala (EAJ-PNV) como concejala. Por el carácter extraordinario del Pleno, no podía tomar posesión del cargo su sustituto, Borja Agueda, que lo hará en la siguiente sesión ordinaria. El Pleno, que tuvo una duración de una hora, arrancó con un recuerdo a Ricardo Goiogana, quien fuera trabajador del Ayuntamiento durante muchos años y ha fallecido esta semana.

Al tratarse de la Cuenta General de 2024, el alcalde Igor Enparan calificó de «escándalo» la información distribuida por EAJ-PNV sobre el informe de reparos.

Los nacionalistas habían denunciado que «en 2024 el alcalde firmó resoluciones de pago contrarias a los reparos del interventor por un importe de 12.342.822 euros, lo que representa el 43,3% del gasto total aceptado ese año».

Enparan señaló que «EAJ-PNV está mintiendo y no contra un equipo de gobierno, sino contra los intereses municipales y la credibilidad de las instituciones», y aclaró que «el informe de reparos recoge una cifra de un millón de euros, no más de doce. No se puede mentir de esta manera».

Desde EAJ-PNV, María Serrano aseguró que «lleváis dos años en el gobierno y los dos años diciendo que la herencia recibida es desastrosa. Pero todo no sería malo, también se hicieron cosas bien». Respecto a la Cuenta General, «hemos hecho un trabajo exhaustivo, tomando en cuenta todos los gastos con reparos y nos salen más de diez millones de euros en más de cincuenta decretos. Quiero dejar claro que no hemos mentido», señala.

Grupos turísticos

El Pleno aprobó el anexo a la Ordenanza de Convivencia relativo a los grupos turísticos. Estitxu Urtizberea explicó que «se recibieron cuatro alegaciones y se ha estimado la mayor parte, por lo que se realizan cambios en el anexo». De esta forma, el límite asciende de 25 a 28 personas yel horario en verano podrá ser hasta las 22.00, cuando el resto del año es hasta las 19.00 horas.

Además, en el Pleno de ayer se aprobaron subvenciones nominativas al Club Náutico Hondarribia (6.000 euros), Hondarribiko Pilota Eskola (10.000), HS2 Surf Eskola (7.800) y la Asociación de Hostelería (15.000).