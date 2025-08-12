Aitzol Arroyo zinegotziak eramango du hiriko bandera eliza nagusira

HondarribiaAitzol Arroyo zinegotziak eramango du hiriko bandera eliza nagusira
M.A.I.
HONDARRIBIA.
Asteartea, 12 abuztua 2025, 20:11
Jasokunde eta Sagarrondoko Ama Birjinaren Eliza Nagusiko zaindaria omentzeko jaia ospatuko da ostiral honetan, abuztuaren 15a, 10:30ean hasita.
Hori dela eta, Hiriko Bandera udaletxetik eliza nagusira eramaten da eta presbiterioan egoten da irailaren 8a bitarte. Aitzol Arroyo zinegotziak eramango du aurten bandera, alkate eta zinegotziekin batera.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.