Ainhoa Camello Lekuona Escolta de Caballería «Tenemos un grupo majo de cantineras» Martes, 27 agosto 2019, 00:11

Pocas esperanzas tenía Ainhoa tras escuchar a su osaba los días previos. «Me mintió en la cara», señala entre risas. «Me dijo que estaba difícil porque se presentaba la hija de alguien de la compañía». Con el inicio de las fiestas cada vez más próximo, la joven está «sorprendida por no estar nerviosa. Me lo paso de maravilla en cada clase de hípica. Se imagina «llorando en la calle Mayor, ver a mis aitas allí me va a emocionar mucho», y destaca el «grupo tan majo de cantineras. Quiero disfrutarlo también con ellas».