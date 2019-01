Activado el concurso para elegir el cartel anunciador del carnaval El desfile de carnaval se celebrará el domingo 3 de marzo. / F. PORTU El plazo para entregar los trabajos, en el BAZ, acaba el 1 de febrero I. A. HONDARRIBIA. Miércoles, 16 enero 2019, 00:12

A mes y medio para que se celebren los carnavales, el departamento de Cultura del Ayuntamiento busca un cartel anunciador y con tal motivo ha organizado el concurso como suele hacer cada año.

En él pueden participar todos los interesados, que podrán elegir libremente la técnica a emplear (pintura, dibujo, collage, etc....). De ahí en adelante, deberán cumplir con algunos requisitos. Por ejemplo, es condición indispensable que las obras sean originales e inéditas. Además, las medidas no pueden ser otras que 70x50 centímetros en formato vertical. Los trabajos que no se ajusten a estas medidas no serán admitidos a concurso. La organización enmarcará los trabajos, debiendo de abstenerse de hacerlo los concursantes. Por último, en los carteles deberá constar obligatoriamente el lema 'Hondarribia Inauteriak 2019'.

Los interesados en participar pueden entregar sus trabajos en el BAZ del Ayuntamiento, los días 30 y 31 de enero y 1 de febrero, de 9.00 a 13.30 horas y de 16.00 a 18.00 horas.

Los trabajos serán presentados sin firma del autor y bajo un lema que figurará escrito al dorso, acompañado de un sobre cerrado, debiendo señalarse en su exterior el mismo lema que en el trabajo presentado. En el interior del sobre constará el nombre y apellidos del autor, número de teléfono, fotocopia del DNI y documento acreditativo de la titularidad del nº de cuenta corriente.

Premio de 450 euros

Un jurado dispuesto por el departamento de Cultura decidirá entre los trabajos presentados y elegirá uno solo, que será el ganador y, por lo tanto, anunciador de los carnavales de este año. Su autor recibirá un premio de 450 euros. A este premio se le aplicará la deducción del IRPF que le corresponda. El jurado tiene potestad para declarar desierto el concurso, si entre los trabajos presentados no encontrase, a su juicio, ninguno con calidad suficiente para ser adjudicatario del premio.

Todos los trabajos que se presenten al concurso serán expuestos al público del 25 de febrero al 5 de marzo, ambos inclusive, en el Centro de información cultural y turística de Arma Plaza. El cartel ganador quedará en propiedad del Ayuntamiento, quien se reserva los derechos relativos a su impresión, publicación y difusión.

Una vez pasados los carnavales y la exposición de carteles, los autores podrán retirar sus trabajos los días 4 y 5 de abril, de 10.00 a 13.00, en el BAZ. La organización considera que de no ser retirados los trabajos en las fechas indicadas, el concursante renuncia a la propiedad de los mismos.