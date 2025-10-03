La acordeonista hondarribitarra Marina Hernáez actúa en Itsas Etxea

I.A. HONDARRIBIA. Viernes, 3 de octubre 2025, 20:17 Comenta Compartir

La acordeonista hondarribitarra Marina Hernáez, junto con la pianista bretona Marine Guilleux, ofrecerán hoy un concierto en el auditorio, a partir de las 19.00 y con entradas a tres euros.

Hernáez y Guilleux, profesoras en el conservatorio de Pau, forman el dúo 'A deux temps' y han preparado «un repertorio bonito, dinámico y con mucha energía», bajo el título 'De Bach a Piazzola'