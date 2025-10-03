Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Hondarribia

La acordeonista hondarribitarra Marina Hernáez actúa en Itsas Etxea

I.A.

HONDARRIBIA.

Viernes, 3 de octubre 2025, 20:17

Comenta

La acordeonista hondarribitarra Marina Hernáez, junto con la pianista bretona Marine Guilleux, ofrecerán hoy un concierto en el auditorio, a partir de las 19.00 y con entradas a tres euros.

Hernáez y Guilleux, profesoras en el conservatorio de Pau, forman el dúo 'A deux temps' y han preparado «un repertorio bonito, dinámico y con mucha energía», bajo el título 'De Bach a Piazzola'

Publicidad

Top 50
  1. 1 El nuevo negocio que aterriza en San Sebastián con una inauguración creativa que regala flores
  2. 2

    Francia investiga dos muertes por listeriosis en quesos vendidos también en Euskadi
  3. 3

    Dos exetarras, entre los 50 activistas de la Flotilla propalestina detenidos por Israel
  4. 4 El bar de pintxos de San Sebastián que cambia de manos: «Llegamos al barrio con muchas ganas»
  5. 5

    La generación del 95 se vuelve a encontrar
  6. 6 El duro comunicado del Kern Pharma por el comportamiento de uno de sus corredores
  7. 7

    Uno de cada cinco adjudicatarios de un piso protegido en Euskadi lo rechaza
  8. 8

    El Multikirola registra bajadas de inscripción de más del 40% en Donostia y Bidasoaldea
  9. 9 Goia renunciará a la Alcaldía tras el pleno del 16 de octubre: «Es una decisión que había tomado hace tiempo»
  10. 10 Se busca cocinero para el viaje transoceánico de Gipuzkoa a Canadá a bordo de un ballenero del siglo XVI

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La acordeonista hondarribitarra Marina Hernáez actúa en Itsas Etxea