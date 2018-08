«No me acababa de creer que iba a salir» Martes, 28 agosto 2018, 00:05

María se encontraba trabajando el día 24 en el momento de la elección. Recuerda que al llegar a casa, «estaban allí todas mis amigas con mi ama, cosa que no es normal y empecé a olérmelo. Al rato vino la compañía y me llevé una sorpresa muy grande, creo que todo el mundo vio la cara de que no me lo estaba creyendo, era el primer año que me presentaba». Sobre el día 8, cuenta que «el momento más impactante va a ser cuando pase por delante de mi familia y mis amigas, que son muy escandalosas».