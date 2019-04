Abotsanitz realiza un «balance agridulce» de su primera legislatura Alonso, Enparan y Ortiz, actualmente concejales de Abotsanitz en el Ayuntamiento. Considera que «el Ayuntamiento sufre un preocupante estado de letargo» | En este tiempo ha presentado 25 mociones, más de 120 peticiones escritas y más de 40 aportaciones para mejorar los presupuestos I.A. HONDARRIBIA. Martes, 2 abril 2019, 00:17

A punto de acabar la legislatura, Abotsanitz ha definido como «agridulces» sus primeros cuatro años en el Ayuntamiento. El partido, que se estrenó en las elecciones de 2015 con 1.443 votos y un 17,5%, ha subrayado que en este tiempo han sido «25 mociones presentadas, más de 120 peticiones escritas y más de 40 aportaciones para mejorar los presupuestos, en una labor continua de control y acicate de la actividad del equipo de gobierno, lo cual ha supuesto para nosotros un caudal de experiencia y superación».

Igor Enparan, que fue tercero en la pasada lista y encabezará la próxima, destaca que «igual de reseñables son todas las aportaciones que hemos recibido por parte de la ciudadanía. A ella nos debemos y nuestra labor ha sido responder a las cuestiones que se nos han presentado y proponer soluciones a los problemas municipales».

Para Abotsanitz, el realizado ha sido un «trabajo enorme aunque desgraciadamente no hemos podido desarrollar la mayoría de nuestros proyectos. A veces porque, tras ser aprobados, no han sido puestos en marcha, otras veces por el rechazo de la mayoría absoluta de la corporación, y otras porque no han sido ni siquiera tomados en cuenta. Como excepción, un proyecto -la mesa de la movilidad- cuyo desarrollo contemplamos con optimismo».

Situaciones preocupantes

El principal partido de la oposición ha aprovechado el balance de la legislatura para «señalar algunas situaciones internas del Ayuntamiento de Hondarribia que nos preocupan mucho. Por ejemplo, «la delicada situación de los trabajadores municipales. Durante la legislatura, doce funcionarios han terminado su recorrido laboral y solo han entrado dos nuevos». También el hecho de que «algunos contratos de servicios municipales que siguen aplicándose a pesar de haberse extinguido hace muchos años, lo cual supone una situación claramente irregular». Igualmente «las posibles irregularidades que rodean al funcionamiento de Hondarribia Lantzen y Arma Plaza Fundazioa» y, por último, «la falta de transparencia que se refleja en la impotencia de la ciudadanía a la hora de obtener respuestas claras a sus demandas.

En cuanto a la labor del equipo de gobierno «creemos que la posesión de la mayoría absoluta, de la cual se ha servido el PNV, no facilita nada el desarrollo del pueblo, y supone un lastre que debemos denunciar. El alcalde, Txomin Sagarzazu, a pesar de sus palabras bonitas, ha demostrado -igual que cuando era concejal- una notable incapacidad para afrontar los desafíos. Siguen sobre la mesa gran cantidad de problemas».

Por último, en Abotsanitz se muestran «anonadados ante la autocomplacencia de estos gobernantes. Cuando dicen que han cumplido el 80% de su plan de legislatura nos dejan perplejos porque ni del citado plan ni del plan de inversiones se puede deducir nada parecido. La realidad es que no se ha cumplido parte importante de lo prometido y, como consecuencia, el Ayuntamiento sufre un preocupante estado de letargo».