Abotsanitz: «El pueblo ha demostrado que no está por la confrontación»

En la valoración sobre las últimas fiestas, Abotsanitz niega «que seamos irreconciliables. A pesar de los incesantes intentos de algunos para prolongar la división en ... la ciudadanía, son más las cosas que nos unen. Estamos más cerca de lo que pensamos».

El partido gobernante subraya cómo «el pueblo ha demostrado que no está por la confrontación, aunque algunos y algunas así lo intenten». Recuerda cómo «en los días previos hubo bulos, mentiras y comentarios que crearon tensión y miedo. Pero la ciudadanía contestó con tranquilidad».

Respecto al decreto que regula las celebraciones, «ha estado en la palestra también este año. El Ayuntamiento, como le corresponde y siguiendo la sentencia que cierto grupo tanto airea, se ha responsabilizado de la organización, de forma 'segura', del horario, espacio y recorrido de las compañías».

No obstante, «el citado grupo, que en el pasado ya lo desobedeció, trata este decreto sensato y responsable como si fuera una imposición».

Desde Abotsanitz aseguran que «el Ayuntamiento seguirá trabajando por el cumplimiento de este decreto y de todas las obligaciones que emanan de la ley de igualdad que protege los derechos de las mujeres; seguirá por lo tanto abriendo espacios a la compañía Jaizkibel».

Esa postura ha traído consecuencias, como que «HAOSE, manifestando su desacuerdo, inició la vía judicial. Aprovechamos para pedir a HAOSE un tratamiento honesto y transparente de este proceso».

Más allá del Alarde, «resaltamos el trabajo de la plantilla municipal y de las asociaciones y agentes populares. Gracias a su implicación la oferta cultural ha sido rica y variada para todas las edades. Aplaudimos vuestra implicación y repetimos: ¡así se hace pueblo!».

En cuanto al programa de fiestas, Abotsanitz destaca que «es colectivo y, por ejemplo y entre otras cosas, posibilita espacios para las personas con movilidad limitada, dedica en las barracas días populares y horas sin ruido para la infancia que así lo requiere y potencia una programación para disfrute de los más jóvenes».

Por otro lado, «hemos contado, de la mano de Emagin, con el servicio de Punto morado para enfrentar la violencia machista. Aun y todo, se han detectado dos casos que han sido firmemente denunciados. ¡Basta ya!».