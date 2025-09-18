Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Abotsanitz ha destacado el buen comportamiento de la ciudadanía. F. de la Hera

Abotsanitz: «El pueblo ha demostrado que no está por la confrontación»

Abotsanitz considera que en el tema del Alarde «estamos más cerca de lo que pensamos» e insta a trabajar al unísono

Iñigo Aristizabal

Hondarribia

Jueves, 18 de septiembre 2025, 13:52

En la valoración sobre las últimas fiestas, Abotsanitz niega «que seamos irreconciliables. A pesar de los incesantes intentos de algunos para prolongar la división en ... la ciudadanía, son más las cosas que nos unen. Estamos más cerca de lo que pensamos».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

