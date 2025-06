Abotsanitz considera que «EAJ-PNV no está trabajando por el interés general»

Iñigo Aristizabal HONDARRIBIA. Viernes, 13 de junio 2025, 20:30

Abotsanitz considera que EAJ-PNV está «en contra del interés general» en algunas cuestiones básicas de la ciudad, como la sanidad pública y la vivienda, y señala que «hace meses que el pueblo de Hondarribia padece la insensata estrategia de este partido que, desesperado, impotente y sin rumbo, intenta como sea erosionar la imagen del gobierno municipal».

Añade Abotsaniz que «en lugar de buscar lo mejor para la ciudadanía, tienen la obsesión de enlodar al gobierno municipal, y juegan contra el interés general eludiendo constantemente la disposición al trabajo de la que presumen».

El partido gobernante, en coalición con EH Bildu, destaca que «en el pleno del 29 de mayo, de nuevo, nos quedamos de piedra ante la incomprensible actitud de EAJ-PNV». Respecto a la defensa del servicio de salud del hospital del Bidasoa, «no se sumó a las mociones ciudadanas, lo cual es grave si tenemos en cuenta los recortes y discriminaciones que el Bidasoa está sufriendo en los últimos meses».

En cuanto a la promoción de la vivienda pública y los nuevos proyectos, Montañenea y Cubo de la Magdalena, «el PNV adoptó una postura que nadie esperaba: votó en contra. De verdad que no podemos creer este posicionamiento tan explícito. Es cierto que, como consecuencia de la política mantenida por los y las jeltzales durante las últimas décadas (prioridad de las viviendas privadas y segundas residencias), cientos de jóvenes y no tan jóvenes han tenido que irse del pueblo».

No obstante, «nos cuesta creer, sobre todo ante la actual emergencia habitacional en Hondarribia, un voto contra el incremento de viviendas públicas. No conocemos en la historia de los partidos ningún caso similar y pensamos que no son conscientes de lo que están haciendo».

Otro ejemplo en Mendelu

En cualquier caso, la lista de objeciones de Abotsanitz a EAJ-PNV no acaba ahí. «En el pleno de marzo el PNV –que ha tenido siempre olvidado al vecindario de Mendelu– votó en contra del servicio de renovación del barrio. Es bastante kafkiano porque lo que se planteaba es un servicio acordado con las altas instancias donde predomina el PNV, como el Gobierno Vasco; ¿EAJ-PNV de Hondarribia contra EAJ-PNV de Euskadi?».

Abotsaniz pide a EAJ-PNV «que empiece de una vez a trabajar. Si lo que quiere es hacer oposición constructiva, este es el momento, a mitad de mandato, de empezar a trabajar. ¿Dónde están los pormenores de aquella propuesta de enero de 2024 para crear cuatrocientos aparcamientos? ¿Dónde aquella otra que nunca se hizo pública y que iba a impulsar el comercio? Por ahora, en el Ayuntamiento no se ha registrado ninguna aportación, ninguna propuesta, ninguna sugerencia».