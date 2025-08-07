Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Hondarribia

Abotsanitz aclara que informó sobre la prueba piloto de aparcamiento en una comisión en junio

J. O.

HONDARRIBIA.

Jueves, 7 de agosto 2025, 21:28

Abotsanitz informó ayer, en respuesta a EAJ-PNV, de que en la Comisión de Organización de la Ciudad y el Territorio celebrada el 5 de junio se informó sobre las pruebas piloto de aparcamiento para residentes «estando presente el PNV».

En concreto, y según consta en el acta de dicha comisión, «se informó de la contratación de una empresa para estudiar el estacionamiento en superficie del municipio y elaborar una propuesta de regulación. La empresa presentó su propuesta, recomendando la creación de zonas exclusivas para residentes y otras de pago para visitantes». También proponía «implementar este verano un proyecto piloto en Amute, Pasaia kalea y Soroetaberri». Según señaló la presidenta de la comisión, Estitxu Urtizberea, la puesta en marcha de este proyecto estaba «supeditada a la aprobación unánime» del órgano, y el acta recoge que «todos los miembros expresan su conformidad».

Abotsanitz ha acusado al PNV de «seguir el camino del embuste, contradiciendo incluso el acta pública de la comisión». Explican que han mantenido reuniones con el vecindario de Soroeta, Amute y Pasaia kalea para informar sobre el proyecto piloto. «No entendemos la necesidad de los jeltzales de recurrir a la mentira». También aseguran que «desde enero de 2024 estamos esperando» a la propuesta del PNV en materia de aparcamiento, «de la que darían detalles, como la creación de 400 plazas. Pasado año y medio, ya va siendo hora de decirle algo concreto al pueblo», concluye Abotsanitz.

