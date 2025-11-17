Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sara del Río, técnica de Igualdad, y el alcalde Igor Enparan presentaron en Martxoak 8 plaza las actividades en torno al 25-N.

Hondarribia

El 25-N se conmemora con actividades a lo largo de toda la semana

El domingo se celebrará la tercera edición de 'Emakumeak Korrika'

I. A.

HONDARRIBIA.

Lunes, 17 de noviembre 2025, 20:04

Comenta

El próximo martes se celebrará el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y en Hondarribia la conmemoración va más allá de ese día, con actividades en varias jornadas, con el objetivo de difundir el mensaje contra la violencia machista, fomentar la reflexión y sensibilizar a la ciudadanía, utilizando la cultura, el deporte y los espacios de encuentro como herramientas.

El alcalde Igor Enparan destaca que «el 25 de noviembre no debe ser solo una fecha simbólica. Este día pone de manifiesto el reto que tenemos como sociedad: eliminar la violencia contra las mujeres. Para ello, es imprescindible la colaboración entre las instituciones y la ciudadanía, así como promover un compromiso colectivo». Añade el primer edil que «la violencia contra las mujeres es un problema de toda la sociedad, y es responsabilidad de todas y todos ponerle fin. El Ayuntamiento mantiene un firme compromiso con una sociedad basada en la igualdad, y este programa busca fomentar la sensibilización, la reflexión y la solidaridad».

Por último, Enparan llama a la ciudadanía «a participar en los actos, reflexionar y seguir construyendo juntas y juntos una Hondarribia libre de violencia».

El viernes se representará en el auditorio la obra teatral 'Lohi gorria', y el sábado habrá encuentro de pala femenina en el Jostadi y concierto 'Musas y fusas' en Kultur Etxea.

El domingo se celebrará la tercera edición de Emakumeak korrika, desde el local de Emeki, y el lunes será el turno del 'VIII Torneo femenino de ajedrez', en Jasino Zaharra.

El mismo 25 de noviembre, martes, a las 11.00 se llevará a cabo la iniciativa 'Sare morea osatzen' en Martxoak 8 plaza y en el mismo lugar, a las 18.00, habrá una concentración y una performance convocadas por la Asamblea Feminista Bidasoa M8.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El último día en la fábrica de galletas LU abierta desde 1931: «La última galleta ha salido a las nueve y media»
  2. 2

    El acoso a la profesora de Plentzia era un «ritual» desde hace ocho años
  3. 3 La acción que ha sorprendido a miles de personas en el Real Sociedad - Athletic y que nunca sucede en Anoeta
  4. 4 Una penúltima semana de noviembre con mínimas por debajo de 0º y nieve en cotas de 200-400 metros
  5. 5 La chocolatería de San Sebastián que cierra sus puertas tres años después de abrir: «Le hemos puesto todo el cariño a este proyecto»
  6. 6 El éxodo de los niños vascos de la guerra
  7. 7 El tren nocturno de lujo que pasa por los mercadillos navideños más mágicos de Europa, ideal para este invierno
  8. 8

    Mondragon ya factura 800 millones en Norteamérica y se prepara para un nuevo salto industrial en 2027
  9. 9 El éxodo masivo a Francia para huir de la guerra
  10. 10

    Osakidetza adquiere 6.000 vacunas extra para el herpes zóster

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El 25-N se conmemora con actividades a lo largo de toda la semana

El 25-N se conmemora con actividades a lo largo de toda la semana