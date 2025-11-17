El 25-N se conmemora con actividades a lo largo de toda la semana

Sara del Río, técnica de Igualdad, y el alcalde Igor Enparan presentaron en Martxoak 8 plaza las actividades en torno al 25-N.

I. A. HONDARRIBIA. Lunes, 17 de noviembre 2025, 20:04 Comenta Compartir

El próximo martes se celebrará el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y en Hondarribia la conmemoración va más allá de ese día, con actividades en varias jornadas, con el objetivo de difundir el mensaje contra la violencia machista, fomentar la reflexión y sensibilizar a la ciudadanía, utilizando la cultura, el deporte y los espacios de encuentro como herramientas.

El alcalde Igor Enparan destaca que «el 25 de noviembre no debe ser solo una fecha simbólica. Este día pone de manifiesto el reto que tenemos como sociedad: eliminar la violencia contra las mujeres. Para ello, es imprescindible la colaboración entre las instituciones y la ciudadanía, así como promover un compromiso colectivo». Añade el primer edil que «la violencia contra las mujeres es un problema de toda la sociedad, y es responsabilidad de todas y todos ponerle fin. El Ayuntamiento mantiene un firme compromiso con una sociedad basada en la igualdad, y este programa busca fomentar la sensibilización, la reflexión y la solidaridad».

Por último, Enparan llama a la ciudadanía «a participar en los actos, reflexionar y seguir construyendo juntas y juntos una Hondarribia libre de violencia».

El viernes se representará en el auditorio la obra teatral 'Lohi gorria', y el sábado habrá encuentro de pala femenina en el Jostadi y concierto 'Musas y fusas' en Kultur Etxea.

El domingo se celebrará la tercera edición de Emakumeak korrika, desde el local de Emeki, y el lunes será el turno del 'VIII Torneo femenino de ajedrez', en Jasino Zaharra.

El mismo 25 de noviembre, martes, a las 11.00 se llevará a cabo la iniciativa 'Sare morea osatzen' en Martxoak 8 plaza y en el mismo lugar, a las 18.00, habrá una concentración y una performance convocadas por la Asamblea Feminista Bidasoa M8.