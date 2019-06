«Todo lo he grabado de cabeza, ¡no tengo partituras de las canciones!» Ignacio en su casa, donde graba su música, con su Musitech y su segundo disco. / F. DE LA HERA Fundador de la Txaranga Larun y Elizatxo y de la orquesta 'Colin Quartet', Ignacio Lopetegi sigue haciendo música, ahora en casa, con su Musitech Ignacio Lopetegi Acordeonista YLENIA BENITO BIDASOANDV@GMAIL.COM Domingo, 2 junio 2019, 00:32

Silencio. No hay telón, pero se apagan las luces y... ¡empieza el espectáculo! Hoy el protagonista es Raphael. Sí, el de 'Escándalo'. Antes de ayer, la protagonista fue una mujer. Bueno, dos. Mari Carmen y Doña Rogelia. Sí, la de los muñecos. Cada noche es una sorpresa. La semana que viene sobre ese mismo escenario estará la orquesta bidasotarra 'Colin Quartet' con Ignacio Lopetegi a la cabeza. Del acordeón al saxo, no hay nota que se le resista. Lopetegi lleva la música en las venas, por eso, a sus 86 años, acaba de publicar su segundo disco. 'Bigarren Musette Soinua', así se llama y si alguna vez estuvieron en ese escenario en el que actuaron Raphael y Mari Carmen, entre otros, seguro que recordarán muchas de sus canciones. Sin luces, ni telón... ¡el espectáculo continúa!

-Ignacio, en este disco pone que 'la grabación es totalmente artesanal, hecha en casa con el ordenador, con calidad y medios muy limitados, y 85 años'.

-¡Es que tengo 85 años! (Risas) Y así ha sido, he grabado el disco en casa con un programa que me enseñó a utilizar un amigo, Juan Castro.

«Grabo los discos para que mis nietos tengan un recuerdo y sepan qué música tocaba el abuelo»«Estuve cansado de la música, diez años sin tocar nada de nada, y he vuelto cuando me he jubilado»

-85 años, dos discos y me ha costado un poco convencerte para venir a la entrevista...

-(Risas) ¡Claro! Ya sé que soy un osado porque en Irun hay hasta una campeona del mundo de acordeón y otros músicos que creo que podrían serlo también. Hay un nivel muy alto. Yo esto lo hago para que no se olviden algunas canciones y para mis nietos.

-¿Para tus nietos?

-Sí. Le compré al gran lutier José Mari López un acordeón digital Musitech. Es un acordeón electrónico, que no tiene sonido. En casa mis nietos me ven y oyen teclear, pero no saben qué música sale de ahí. Lo hago para que tengan un recuerdo y sepan qué tocaba el abuelo.

-Ignacio Lopetegi y su Musitech. Cómo han cambiado las cosas, ¿sí?

-Y tanto. A mí este me viene muy bien. Como no tiene tripas, casi no pesa y lo puedo manejar bien. Pero sí, nada que ver con los primeros acordeones que toqué.

-¿Cuándo llegaron esos primeros acordeones a tus manos?

-¡Imagínate! Mi padre era acordeonista en bodas y 'bileras'. Iba mucho con él desde bien pequeño. Luego estudié solfeo con Don Primitivo Azpiazu, el mejor profesor que he conocido. Más tarde, tuve otro gran profesor de armonía: el maestro Emparan. Hice dos cursos de armonía y luego, todo lo demás, he aprendido con mi padre y Aduriz y Pepe Andoain.

-Después de estudiar, ¿cuál fue el primer paso?

-Con unos 25 años, entré a formar parte de la Orquesta Hondarribia con Lazaro Errazkin, Jose Mari Martin Sartuki y Ederra Sémper. Me llamaron, acepté y esa fue la primera semilla para luego formar la 'Colin Quartet'.

-¿A quién fichaste para tu propia orquesta?

-A la magnífica pianista María Pilar Azkue. Me enseñó muchísimo porque tenía mucha costumbre de tocar en diferentes orquestas. Luego a Goyo Oreja. Él era cantante, trompeta y guitarra. Era buenísimo, imagínate... Estaba con Augusto Algueró cantando en Televisión Española. Y por último, llamé a Baltasar Fernández. Un gran batería.

-¿Y tú con el acordeón?

-El acordeón, el saxo y la guitarra baja.

-¡Anda! Creía que solo te dedicabas al acordeón...

-¡No! Y también toqué muchos años el clarinete. Una vez que te metes en la música... También he estado en la Banda del Alarde con el saxo muchos años. ¡Aún pago mi cuota de socio! (Risas)

-Sigamos con la 'Colin Quartet', ¿por dónde anduvo la orquesta?

-Pues en el 63 estuvimos ocho meses en 'La Colina' de Irun. Era una sala de fiestas que estaba subiendo hacia Gaintxurizketa. Luego, en el 64, fichamos por la sala 'Naia' de Zarautz. Allí estuvimos cinco meses alternando a diario con la orquesta del maestro Urbieta. ¿Sabes quién era? El padre del que luego fue futbolista de la Real...

-Empieza el éxito de la orquesta.

-El mayor éxito, si se le puede llamar así, lo tuvimos al entrar en el tablao famenco de 'La Perla'. En el 65 empezamos a actuar a diario durante todo el verano. Estuvimos cuatro meses y nos mandaron a casa, pero... A los quince días volvieron a buscarnos porque nos reclamaban los clientes.

-¡Los primeros fans!

-(Risas) Era otra época, a la gente le gustaba mucho ir a sitios así en los que había muchas actuaciones y espectáculos.

-¿Con quién compartía escenario la 'Colin Quartet'?

-Uy, allí en 'La Perla' había de todo. Cada noche había algo diferente, había muchas atracciones. Iba mucho, por ejemplo, Mari Carmen y sus muñecos. ¿Te acuerdas?

-¡Cómo no me voy a acordar de Doña Rogelia!

-(Risas) Pues sí, ella iba mucho a actuar a 'La Perla'. También cantaron sobre ese escenario Luis Mariano, Augusto Algueró, Carmen Sevilla... ¡Hasta Raphael! Los mejores del momento pasaron por allí, sin duda.

-¿Y cuál era vuestro cometido?

-Nosotros nos encargábamos de los bailables. Hacíamos tangos, boleros, valses... Los bailes de la época.

-¿Cuánto duró el contrato?

-Estuvimos cinco años. Luego hice algunas bodas y algún evento, pero en seguida lo dejé. Estuve cansado de la música unos diez años sin tocar nada, pero nada, nada.

-¿Y qué te hizo volver?

-Al jubilarme me volvió a picar el gusanillo. Entonces es cuando Juan Castro me habló de un programa para grabar música en casa y me animé. Ahora me sirve de entretenimiento.

-De momento te has entretenido con dos discos, ¡no es poco!

-Bueno, me voy apañando. Además, todo lo grabo de cabeza. ¡No tengo partituras! Solo he necesitado una partitura, que se la pedí a José Mari Lopez, para la canción 'Maite'. En la última parte hay un contracanto que hago con violín y no me acordaba bien.

-El disco tiene 29 canciones...

-José Mari López es un gran lutier, el mejor, ha mandado acordeones a Portugal o Argentina, y él me ha recomendado que incluya al repertorio de la 'Colin Quartet' habaneras, boleros, zortzikos y alguna pieza de mis primeros años con el acordeón.