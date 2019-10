«La gente creía que era una hamaca de tortura, pero alivia dolores» Danilo Barzio, en su centro Kineesis de la calle Señor de Aranzate, junto a su hamaca K-Stretch. / F. DE LA HERA Nuestro protagonista es el creador del método K-Stretch con el que, utilizando una hamaca, alivia muchos dolores Danilo Barzio Un método para todos los públicos YLENIA BENITO BIDASOANDV@GMAIL.COM Martes, 8 octubre 2019, 00:15

1992. Estamos en Seúl, en el Mundial Júnior. Está a punto de comenzar una de las pruebas de atletismo. Hay un joven en la línea de salida, lleva el dorsal 394 y no sabe que está a punto de ganar una carrera. Pero no esa. Otra, la laboral. Tampoco sabe que está a punto de abandonar las pistas y el asfalto, pero también de crear el método que ayude a otros deportistas como él. Danilo Barzio quiso ser futbolista, pero fue atleta. Quiso ser el más veloz, pero lo cierto es que, en parado, sobre una hamaca, es el mejor. Es el creador del método K-Stretch, un método de reeducación y reequilibrio postural que puede aliviarte ese dolor de espalda, de hombro, de riñones...

-Danilo, me duele aquí, en la espalda. ¿Cuántas veces lo has escuchado?

-(Risas) Cientos de veces, claro. La espalda, las lumbares, el hombro, la pierna... Pero también es algo que he dicho yo. Todo esto surge a raíz de una experiencia personal.

-La historia desde el principio. Cuéntame, ¿de dónde eres?

-Mi acento siempre me delata. Soy italiano. Soy del norte de Italia.

-Italiano y deportista, ¿sí?

-Sí, desde siempre. Desde muy pequeñito he sido un bicho. Desde pequeño he tenido pasión por el deporte o la actividad física. Siempre estaba en el campo de fútbol corriendo de un lado a otro.

-Ibas para Maldini, pero...

-Fui un futbolista frustrado. Me gustaba mucho el fútbol, pero no era bueno. Aún así, tenía buenas cualidades físicas, así que empecé a competir en pruebas de velocidad del colegio. Sin entrenar, era rápido y competía. Gané algunos campeonatos provinciales y regionales. También participé en nacionales y ahí fue cuando me dijeron: «el fútbol lo vamos a apartar, vas a tener más futuro en el atletismo».

-¿Y lo tuviste?

-Esa foto de ahí es del Mundial de Seul del 92. También gané dos títulos italianos en las pruebas de 100m y 400m. Alcancé un nivel internacional y ahí empezó mi pasión por esto del trabajo más físico. Ahí empecé a querer ayudar a los demás a través de mi experiencia personal.

-¿Por qué? ¿No te sentías a gusto volando sobre la pista?

-Sí, pero me perseguían las lesiones. Año tras año se repetían y ni los fisioterapeutas, ni los preparadores de la selección encontraban una solución.

-¿Qué te dolía?

-La pierna izquierda. Siempre me lesionaba en el mismo lugar, por eso empecé a sospechar que podría ser algo relacionado con el desequilibrio muscular y postural. En aquel entonces no tenía los ingredientes para confirmarlo, pero lo suponía.

-¿Qué hiciste? ¿Abandonar las carreras?

-Aún no, pero ya lo tenía en mente porque estaba harto de las lesiones. Fue entonces cuando mi entrenador me dijo: «he oído que en Milán hay un señor que hace unos estiramientos un poco especiales».

-Qué misterio...

-Sí, para mí también. Nosotros ya estirábamos, pero me insistió y fui.

-¿Y cómo fue?

-Era un profesor pionero en introducir el método Mézières, que es un método de reeducación postural.

-¿Qué te hizo?

-Primero analizó mi postura y después me aconsejó no hacer pesas o ejercicios de fuerza en la parte posterior de mi cuerpo. Eso ya me cautivó. Ya sentí que era algo diferente a todo lo que había probado antes. Entonces empezó a aplicarme el método Mézières. Me ponía contra la pared y me subía las piernas, arriba los brazos...

-¿Y? ¿Qué sentías?

-Notaba tensiones, estiramientos, en partes de mi cuerpo que nunca antes había recibido.

-¿Curaste la lesión?

-Empecé a encontrarme mejor, sí.

-¡A seguir corriendo!

-Por poco tiempo. En el 98 ganamos en Roma y corrí mi última carrera.

-¿Por qué?

-Cuando empecé a notar los cambios en mi cuerpo, yo que soy muy curioso, quise saber más. Entablé amistad con el profesor de Milán y empecé a investigar y a orientar mi carrera profesional hacia el mundo de las técnicas de la educación postural.

-Aquí empezó la carrera más importante de tu vida, ¿verdad?

-Sí. Me formé mucho hasta que luego desarrollé mi...

-¡Tu joya!

-(Risas) Sí, mi joya. La K-Stretch, la hamaca postural.

-¿Qué hace una hamaca postural?

-Es un aparato, una camilla, que está diseñado y concebido para poder trabajar de manera muy fácil, cómoda, precisa y segura las cadenas musculares.

-¿Como el método Mézières?

-Esta inspirado en él, claro. El trabajo que hacíamos con el método Mézières, en la pared o el suelo, era muy bueno, pero esta hamaca te da un plus. Aquí no hay ángulo fijo, se adapta según el paciente.

-¿Se mueve?

-Se adapta según la patología y la flexibilidad de la persona para que no resulte frustrante el ejercicio. La hamaca K-Stretch tiene una base móvil que se puede adaptar para las posturas de los estiramientos globales. Siempre según las posibilidades del paciente, claro, por eso es motivante para todo el mundo. Adaptando en ángulo correcto, alcanzamos también la intensidad adecuada y se progresa más rápido.

-Ingeniería pura. ¿Cómo se te ocurrió pasar de la pared o el suelo a la hamaca?

-En Italia colaboré con otro profesor que tenía una camilla de hierro. De hecho, formé a gente en España en colaboración con ese profesor. Ahí fue cuando vi que podía crear una evolución importante. Esa camilla no tenía para apoyar los brazos y tampoco se podía mover de forma autónoma, tenías que bajarte para moverla. Además, en la hamaca K-Stretch está mi enfoque. Está mi filosofía, la que intento transmitir desde mi experiencia como atleta. Esto es un entrenamiento postural y lo complemento con otras actividades, claro.

-¿Desde cuándo existe la K-Stretch, entonces?

-En 2010 la patenté y ahí ya comencé a formar a profesionales. Hace pocos años hemos lanzado la escuela on-line y tenemos profesionales que se están sumando al método K-Stretch en México, Costa Rica, Suiza, Chile... Estoy muy contento, bien es cierto que tengo un equipo docente excelente. Sin ellos tampoco sería posible todo esto.

-Pero el K-Stretch llegó a Irun mucho antes...

-Sí, Irun en eso es pionera. El centro lo abrimos en el 2004, pero no este. Era uno muy pequeñito en el Paseo Colón. El buen hacer nos ha hecho llegar aquí y ahora, desde el 2008, estamos aquí en Señor de Aranzate en el centro Kineesis.

-¿Y qué decían los primeros pacientes?

-(Risas) La gente se asombraba y me decían: «¿eso qué es? ¿una camilla de tortura?». Pero yo estaba tan convencido de sus beneficios que logré convencer a la gente. Mi primer objetivo era ayudar a otros atletas, para que no pasaran por lo mismo que yo, pero enseguida me di cuenta de que podía ayudar a más gente.

-¿El K-Stretch sirve para todos?

-¡Claro! Me di cuenta que trabajando los clásicos dolores de espalda, lumbares... la gente mejoraba mucho. El K-Stretch ayuda a crear hábitos saludables, por eso los resultados se mantienen. Es algo activo, es un trabajo de reprogramación postural. Lo hace el paciente y te diré que... ¡el K-Stretch engancha!