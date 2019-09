LOS FAROS DEL CANTÁBRICO Espacio Palmera Montero. La Asociación Amigos de los Faros de Euskadi organizó la presentación del libro 'Faros Mar Cantábrico', de Félix González Muñiz. / FOTOS DE LA HERA Félix González Muñiz presentó en el espacio Palmera Montero su segundo libro, en el que recoge fotografías de 44 faros | ANIA M. SEISDEDOS Domingo, 15 septiembre 2019, 01:08

A lo largo de litoral del mar Cantábrico, que baña el territorio de Aquitania, Euskadi, Cantabria, Asturias y Galicia en unos 800 kilómetros de costa acantilada, se encuentran actualmente en funcionamiento un total de 42 faros.

El asturiano Félix González Muñiz conoce muy bien cada una de estas construcciones, pues lleva 30 años trabajando como fotógrafo náutico, siempre vinculado y comprometido con el mar y su entorno. Ahora ha reunido algunas de sus obras en el libro 'Faros Mar Cantábrico', que recoge imágenes de todos los que todavía funcionan entre el sur de Francia y la costa gallega.

Félix propone en el libro un recorrido por cada uno de ellos, con sus características arquitectónicas singulares y su entorno paisajístico propio.

La serie empieza en el faro de Biarritz, el primero del mar Cantábrico por el Este, y termina en el de Estaca de Bares, situado en el límite con el Océano Atlántico por el Oeste.

'Faros Mar Cantábrico' constituye un recital de imágenes evocadoras en las que el faro es el principal protagonista, aunque sin olvidar a los actores secundarios: el mar, el cielo y la costa juegan también un papel esencial.

Se trata, en su mayoría, de fotografías tomadas en los últimos dos años y casi siempre al atardecer, al amanecer o por la noche, durante el otoño o el invierno. «El motivo es que son los momentos en los que la luz es más interesante, puesto que no resulta tan brillante», explica el autor, para añadir después que «también me gustan los días tormentosos, ya que la luz es más homogenea».

Cada instantánea se encuentra acompañada de una pequeña ficha técnica, así como de textos escritos por José Manuel Díaz, Capitán de la Marina Mercante y lingüista, en los que relata anécdotas y datos curiosos relacionados con cada faro.

El libro incluye asimismo fotografías de dos faros que se encuentran actualmente fuera de servicio y otras dos de balizas marítimas singulares.

'Faros Mar Cantábrico' es el segundo libro de este autor, quien hace unos años publicó otra obra en la que se recogían únicamente fotografías de faros asturianos. En su trayectoria profesional destacan asimismo sus colaboraciones con revistas especializadas en el mundo de la náutica, así como el trabajo realizado en las principales regatas de vela del panorama náutico nacional e internacional.

Su obra ha sido galardonada con numerosos premios y distinciones en concursos nacionales de fotografía, y forma parte de colecciones públicas y privadas. El asturiano ha realizado además varias exposiciones fotográficas con el mar como protagonista principal.

Debido a todas estas actividades, Félix ha visitado nuestra comarca a menudo, y recientemente regresó invitado por la Asociación de Amigos de los Faros de Euskadi. Lo hizo para presentar su último libro, en un acto en el que estuvo acompañado en la mesa por José Antonio Villafranca y por Iñaki García -presidente y secretario, respectivamente, de la entidad organizadora-.

A la presentación, que se celebró en el Espacio Palmera Montero, acudieron asimismo Lola Deltell -tesorera de la Asociación y mujer del presidente-, Juan Miguel Ochoa de Olza -socio llegado desde Navarra-, Álex Álvarez, Pello Oca, Karmele Pla, el fotógrafo Jon Villafranca y Javier Carballo, quien procede de una familia de fareros.

Con ellos, entre otros, Arantza y Mari Carmen, Loly y Antonio, Merche García junto a su tía, Pili Arnáez, Nerea García con Alfonso Martínez y Juncal Oyarzabal, Lilia Encinas y Tomás.

Durante el acto, Félix relató cómo había sido el proceso de elaboración del libro, generándose después un interesante coloquio en torno a los faros y a la fotografía. «Estoy encantado con la acogida que he tenido en Irun», aseguraba tras el acto. «También con la de los integrantes de la Asociación, que han sido sumamente amables desde que he llegado. He quedado impresionado».

Respecto al libro, 'Faros Mar Cantábrico' se puede encontrar en la mayoría de librerías de la comarca, así como en la página web www.fotofelix.com, en la que el visitante puede además profundizar en la obra de este artista asturiano.

