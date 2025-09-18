Dos finales en el Jostaldi y un debut en el Uranzu Hoy en Hondarribia acaba la temporada de verano y en Irun empieza la carrera profesional de Unai Amiano

Hormatexea, cuarenta años, es el más veterano de los cuatro pelotaris que han llegado a la final del Jostaldi.

Iñigo Aristizabal HONDARRIBIA/irun. Jueves, 18 de septiembre 2025, 20:10 Comenta Compartir

Los aficionados pelotazales de la comarca deberán elegir hoy a qué frontón ir, porque hay citas tanto en el Uranzu (19.30 horas) como en el Jostaldi (20.00).

En Hondarribia se va a cerrar el telón de la temporada de verano organizada por Jai Alive, Pilota Eskola y el Ayuntamiento, con la disputa de dos finales. En primer lugar, la del Master Series femenino, enfrentando a Erika-Gisela contra Lur-Laura. Erika es una de las estrellas de este deporte, con muchos títulos entre los que incluye el campeonato del mundo. Con la barcelonesa Gisela forma una pareja contundente y enfrente tendrán a dos pelotaris más jóvenes.

Pronóstico incierto para la final femenina y también para la del Grand Slam masculino, en la que Hormaetxea-Bailo se medirán a Bixente-Atain. Los primeros no conocen la derrota este verano en Hondarribia, pues ganaron los dos partidos de la liguilla y el pasado viernes en la semifinal se impusieron al hondarribitarra Oier Kanpandegi y Erik Mendizabal en tres sets (15-8, 14-15 y 5-0).

También a tres sets (10-15, 15-13 y 3-5) fue la otra semifinal, en la que Bixente-Atain superaron a Arbe-Argoitia, campeones de grupo en la liguilla.

Aquel día, como varios de este verano, el frontón estaba lleno y otro tanto se espera para esta tarde. Las entradas, que cuestan quince euros, se pueden comprar de forma anticipada en la web www.jaialive.eus o en la taquilla del frontón.

El estreno de Amiano

En cuanto al festival del frontón Uranzu, quienes quieran tener su entrada sin esperar al último momento en taquilla pueden adquirirlas en www.entradasfronton.com, a 25 y 30 euros.

A las 19.30 jugarán Bakaikoa-Morgaetxeberria contra Senar-Lizeaga y después se producirá el debut en profesionales de Unai Amiano, con Mariezkurrena II y frente a Jaka-Imaz.

El irundarra recuerda los pasos que ha dado hasta llegar al último escalón: «Desde pequeño tienes la ilusión, pero sobre todo en los últimos años ya ves que vas mejorando y que puedes tener posibilidades de subir, siempre sabiendo que es muy difícil. Cuando llega la hora te tranquilizas un poco, contento por haber llegado pero sabiendo que es una carrera larga».

Entiende que «acaba una etapa para mí y empieza otra, que es la más dura e importante. Después del debut ya tengo algún partido programado. A ver luego ya si hay suerte con las lesiones para durar unos años y disfrutarlos».

Va a ser el primer irundarra profesional en pelota a mano, aunque los ha habido en otras disciplinas. «Es un honor», asegura. «En Irun no se juega mucho a pelota a mano y es un logro y una alegría».

Zurdo, se define como «un pelotari que, si estoy fresco, de golpe puedo dominar bastante. En los últimos dos años he aprendido mucho a rematar».

Ahora le costará ganar como lo ha hecho en los últimos años, en los que se ha labrado un palmarés importante: «He ganado creo que todos los torneos importantes en aficionados, el Campeonato del Antiguo, el Torneo El Diario Vasco, el Campeonato de España, la Copa del Rey, el Mundial sub'22...»

Aunque irundarra, no ha jugado muchas veces en el Uranzu. Asegura que «he pisado muy poco este frontón pro me hace mucha ilusión que el debut sea en casa. A ver si a partir de ahora puedo jugar más aquí».