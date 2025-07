Dos baserris de Karrantza arrasan en la plaza Urdanibia

Bárbara Hosseín Irun Martes, 1 de julio 2025, 20:46 | Actualizado 21:12h. Comenta Compartir

Os esperamos a todos aquí y a ver si el año que viene estamos todos», pronunció Iñigo Aguirre, organizador del evento, para dar cierre a la vigesimocuarta edición del Concurso de ganado frisón celebrado este martes en la plaza Urdanibia. Organizado por la GIFE (Asociación frisona de Gipuzkoa) y con la ayuda del Ayuntamiento, esta feria ganadera tuvo comienzo a las 8.00 de la mañana. Las ganaderías participantes como Ondazarte Gain, Ametsleku, Jon Gutiérrez y Sarobefarm atusaban a sus vacas, novillos y terneras al ritmo de los trikilaris y bertsolaris que amenizaron la jornada a todos los asistentes. La plaza Urdanibia se convirtió en un lugar donde convergieron música, deportes rurales (harrijasotzailes y aizkolaris), puestos de comida y ganadería. «Que el ayuntamiento de Irun dentro de su programa de fiestas tenga un día dedicado al sector primario, a los baserritaras y a los ganaderos, me parece un puntazo que tienen que mantener, porque es verdad que Irun por su condición fronteriza igual parecede que no se dedica al sector primario, pero también lo tiene, al igual que sus caseríos y su actividad, por eso, este día es importante y de agradecer», aseguró Aguirre, que lamentó la bajada de asistencia al concurso de este año.

«Hacía años que no venía y la verdad es que siempre es un placer. Tengo que dar las gracias a la organización por cómo me ha tratado», expresó Quim Sabrià, juez del concurso. Sabrià, ganadero catalán y juez nacional desde 2003 en CONAFE (Confederación Nacional de Asociaciones de Frisona Española) fue quien otorgó los tres premios; Gran campeona de novillos, Gran Campeona Adulta y Gran Campeona. Micrófono en mano y acompañado por los aplausos de los visitantes al concurso, cerca de las 14.00 y bajo el calor del 1 de julio escogió a las vacas lecheras victoriosas que no dejaban de beber agua bajo la sombra de las carpas que rodeaban la plaza entre paja y serrín. El reconocimiento a Gran Campeona Novilla fue otorgado a la ganadería Ondazarte Gain, la única de Gipuzkoa que participó en el concurso. La hija de Thunder Storm, de la ganadería Casa Nueva, de dorsal número 34, fue la Gran Campeona adulta. «Tenemos dos fantásticas vacas adultas, algunas con muchos partos y que tienen mucho mérito llegar a donde han llegado», aseveró el juez Sabrià al otorgar el último reconocimiento a la vaca lechera, que con el dorsal número 41 y más de 4 años, cerró la entrega de premios del vigesimocuarto concurso de ganado. El presidente de GIFE, Sabrià y Nuria Alzaga dieron las distinciones a los diversos representantes de las ganaderías. «El premio es verdaderamente el reconocimiento que se lleva el ganador», señaló Aguirre, siendo consciente del trabajo y dinero que cuestan estas ferias para las ganaderías y trabajadores.

Entre los jóvenes que asistieron por la mañana, destacó la presencia del influencer y exdeportista de trial, Ion Areitio que junto a otro joven se pararon a observar el concurso de aizkolaris. «Los herri kirolak son lo que más me ha llamado la atención y tengo ganas de ver quién lo hace mejor. La aizkolaritza es un deporte muy competitivo, igual parece un espectáculo pero la gente entrena muy duro», comentó Jon Errekalde, otro joven que asistió a la plaza.

Entre risas y con una atención sublime la gente que llegó a eso de las 11.30, pudo disfrutar del espectáculo con el que los bertsolaris Beñat Gaztelumendi, Alaia Martin, Aitor Mendiluze y Anjel Mari Peñagarikano, deleitaron al público.

