El Baztan empata en Giltxaurdi 0-0 y no logra certificar la permanencia A Goñi se le acumulaba el trabajo por su banda. / FOTOS TELLETXEA Los de Elizondo realizaron un partido flojo ante el Ardoi, que fue mejor que los locales ANDER SALEGI ELIZONDO. Jueves, 18 abril 2019, 00:33

Al Baztan le está costando cerrar su permanencia en Tercera División y parece que se le está haciendo larga la recta final, salvándole los malos resultados de los equipos de la zona baja. En la calurosa tarde del sábado, jugado el partido a una hora temprana, a las 4, los 'gorriak' no estuvieron a su altura, estando dominados por un Ardoi que lucha por salvar la categoría. Algunos aficionados locales mantenían que al Baztán no le va el calor, que se quedan aplatanados, y algo así pasó, a los de Elizondo no ses le vió con el punch de otras veces.

Todos los balones eran de los contrarios y éstos en cuanto tenían oportunidad de disparar a puerta lo hacían, aunque pocas veces mandaron entre los tres palos. El Baztan no estuvo fino en el centro del campo, arriba no les llegaban balones en condiciones y atrás veían como les cogían la espalda, sobre todo por la banda de Goñi, que ha estado varios partidos lesionados y con fiebre.

Desde que se puso el balón en movimiento, se vio a un Ardoi con más ganas que a los baztandarras. Las pérdidas eran constantes, no hilvanaban y esto era aprovechado por los de Zizur que cada vez se lo creían más. El Baztan hasta el minuto 16 no pisó área con peligro y fue a raíz de un centro por la derecha dentro del área, que cabecea Lizartza en el segundo palo enviando a las manos del portero. Dos minutos después, Lizartza desde su campo mete un balón a la banda derecha sobre Urrutia, se interna y su tiro lejano y cruzado lo detuvo el cancerbero.

Parecía que el Baztan entraba en el partido y en el minuto 25 estuvo cerca de romper la igualada. Buena jugada de Astiz por su banda derecha, mete a Elur Meoki que se va casi hasta la línea de fondo, centra raso, el portero no bloquea, pero finalmente le quita a Urrutia el balón de las botas bajo la portería cuando el pichichi iba a remachar. El Ardoi, a parte de estar jugando bien, se hacía con los balones que una y otra vez perdían los locales. En el minuto 27, sacan un córner que rechaza justamente la zaga baztandarra y el potente disparo dentro del área que iba a gol da en el cuerpo de Aguerrea e impide que vaya al fondo de su portería.

Cumplida la media hora de juego, minuto 32, mala salida a despejar con el pie de Berho fuera del área y pone en peligro su portería. Cuatro minutos después, balón desde el centro del campo arriba sobre un solitario Urrutia, se va de su marcaje y el disparo a puerta lo detuvo el guardameta. Ya en el límite del tiempo reglamentario, minuto 43, el Baztan ejecuta un saque de esquina, el Ardoi lo saca de su área y monta una contra en la que el delantero deja a Goñi, último defensa, atrás, y dentro del área en el uno contra uno se impone Berho.

Mejor tras la reanudación

El Baztan parecía querer ir a por el partido en la segunda parte y mejor posicionados en el centro del campo, comienza a tener más el balón. A los 7 minutos realizan una buena jugada de ataque con Dendarieta desde el medio, se va de tres contrarios, mete a Meoki, centra, Urrutia deja pasar a Astiz quien mete dentro del área y el remate de Urrutia de cabeza cerca al área pequeña sale fuera. En el 12, y después de una buena jugada del visitante Ezkiaga, que realiza dos sombreros, cambia el juego al lado derecho, el delantero que coge la espalda a Goñi, lanza un potente disparo que repele el larguero.

El Ardoi tuvo dos nuevas ocasiones en los minutos 18 y 19. La primera en un saque de banda que lo peinan en el primer palo y el posterior rechace lo empalman dentro del área y el balón da en el cuerpo de Aguerrea, que evita un posible gol, y en la siguiente, un tiro cruzado por el lado derecho sale cerca del poste. Hubo una jugada polémica en el minuto 21 dentro del área visitante. Buena jugada del Baztan, con Elur Meoki que entra casi hasta la línea de fondo donde es derribado. El colegiado en primera instancia tiro la mano como para indicar penalti, pero lo rectificó y señaló saque de esquina ante las protestas de jugadores locales y sus aficionados.

El meta local Berho se tuvo que emplear a fondo en los minutos 24 y 30. En la primera jugada, después de un potente disparo que rechazó y que, finalmente, pega en un defensor baztandarra; y en la segunda, en una jugada que sacan los visitantes en el centro del campo cogiendo la espalda a la zaga, encaran al portero y éste, en el uno contra uno, logra rechazar.

Las tres últimas jugadas de peligro del partido estuvieron en el área visitante. Minuto 45, falta que saca el Baztan, mete el balón al área y el remate de Urrutia, que estaba solo, aunque algo forzado, no encuentra portería. Tres minutos después, nueva falta que la meten en el área, se forma un barullo dentro de la pequeña y finalmente el cancerbero se hace con el esférico y la última, con la que concluyó el partido, cabalgada de Meoki que se mete en el área y, ante el portero, el disparo lo rechaza y evita la victoria local. El próximo encuentro lo tiene contra un equipo que está luchando por evitar el descenso, el Valle de Egües.

Alineación: Berho, Astiz, Goñi, (Alvaro m74), Aguerrea, Mikel Azpiroz, Iturriría (Oscar m65), Imanol Azpiroz, Dendarieta, Urrutia, Lizartza (Luís Urrutia m60) y Meoki.