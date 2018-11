Xabier Santxotena cuenta con Josu Legarreta 'El orgullo de ser agote' Legarreta y Santxotena en la presentación. / A.D.C. Se trata de un trabajo de investigación 'De la tradición a la proyección internacional' A.D.C. BAZTAN. Viernes, 16 noviembre 2018, 00:52

Rodeado de muchos de sus vecinos, Agotes, como él y también, de otros del Valle de Baztan, de Arizkun o Elizondo y del resto de la comarca, Xabier Santxotena regresaba a sus orígenes, a su casa-Museo Gorrienea en Bozate, para presentar 'El orgullo de ser Agote. De la tradición a la proyección internacional', un libro que «resume mil años de historia del Pueblo Agote» y que ha escrito junto al historiador Josu Legarreta.

Este último reconocía que la idea surgió en una conversación con Teresa Lafragua, mujer de Xabier, «me dijo que estaría bien hacer un pequeño ensayo sobre los Agotes, pero al comenzar con la investigación me encontré con tal cantidad de documentos, que al final decidimos hacer este trabajo de investigación. En realidad es un libro que da acceso directo a 100 libros más, porque hemos querido poner los enlaces a toda esa documentación que nos hemos ido encontrando», explicaba Legarreta. Xabier no puede evitar hablar con pasión y orgullo de los Agotes. Lo lleva haciendo toda la vida. Como explican, «son mil años de misterios de un colectivo humano cuyos orígenes no se pueden concretar fehacientemente y que vivía en pequeñas comunidades dispersas a uno y otro lado de los Pirineos».

Mil años en los que el desprecio y la discriminación crearon un imaginario popular hasta el punto de considerarlos malditos. «A pesar de ello, los Agotes lucharon con valor, convicción y tesón por su reconocimiento y la paridad respecto a los congéneres de su entorno. Un Pueblo que merece ser restituido a un lugar importante de nuestra historia».

Autoridades de máximo nivel del siglo XVI, como el Papa León X y el Emperador Carlos V, se ocuparon de ellos en momentos políticos delicados de las relaciones internacionales entre Francia y España, con el consiguiente olvido posterior. Durante siglos han despertado el interés de personalidades históricas de diversos ámbitos, tales como Martín de Vizcay (1621), Arnauld Oihenart (1638), Pedro de Ursúa y Arizmendi (1675), Miguel de Lardizabal y Uribe (1786) o Francisque Michel (1846), entre otros.

'El orgullo de ser Agote' aporta documentación de forma exhaustiva, y desde una visión académica pero también emocional, ayuda a entender quiénes eran los Agotes y el universo que les rodeaba. La obra plantea incluso «hipótesis que seguro que serán objeto de nuevas investigaciones».