Visitas guiadas a la Piscifactoría de Oronoz-Mugairi y a la Nasa de Bera-Lesaka

Jueves, 6 de noviembre 2025

Organizadas por educación ambiental, este sábado 8 de noviembre y el próximo 22, se van a llevar a cabo sendas visitas guiadas bajo el título 'La gestión del salmón atlántico en Navarra' a la Piscifactoría de Oronoz-Mugairi y a la Nasa de Bera-Lesaka. Las dos citas serán de 10.00 a 13.00 horas y hay que reservar con antelación en educacion.ambiental@navarra.es.