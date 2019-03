La victoria del Erreka sobre su máximo rival deja más cerca la final en Doneztebe El Erreka celebró con su público el importante paso dado para la final. / TELLETXEA Se impuso 23-22 al Cantolagua y hoy juega en casa ante el Bardenas TELLETXEA DONEZTEBE. Sábado, 16 marzo 2019, 01:05

Con su victoria por la mínima, 23-22, sobre su máximo rival el Cantolagua en la tarde del sábado en Doneztebe, los de Iban Mindegia han dado un paso importante, al abrir un hueco de 5 puntos, para que la Final Four a cuatro de la Segunda Nacional Masculina se dispute en Santesteban el próximo mes de abril. El partido se jugó ante unos 200 espectadores y con un ambiente espectacular en las gradas. Se enfrentaron las dos mejores defensas de la liga, por lo que el número de goles no fue alto. Los locales comenzaron nerviosos y no se encontraban a gusto al entrar en el ritmo que marcaban los rivales, más pausado y que no le va al Erreka. En los primeros 15 minutos dominaron los de Sangüesa, pero dándole más ritmo y arriesgando más en defensa, le dieron vuelta al marcador para llegar al descanso con un 14-12.

En la segunda parte, tuvieron oportunidades de romper el partido, pero no acertaron. Con el empate a 17, el partido se bloqueó un poco, pero al final cometiendo menos errores los de Doneztebe lograron imponerse por la mínima.

A falta de cuatro jornadas, el Erreka lidera la clasificación con 20 puntos, seguido del Cantolagua a cinco puntos. Hoy jugará su último partido de casa a las 5 de la tarde, ante el colista Bardenas de Tudela. En la siguiente jornada visitará al Universidad de Navarra, el día 30 se medirá al Uharte y concluirá el 6-7 de abril en Sangüesa enfrentándose al Cantolagua. El Erreka, que ha ganado los 20 partidos jugados en liga, depende de sí mismo para poder jugar la final ante su público.