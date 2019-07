Txupinazo abarrotado en Lesaka Joseba Lasa, con sus sobrinos Amets y Oihan, y con el alcalde de Lesaka, Ladis Satrustegui. / A.D.C. El jugador de pala en silla de ruedas, Joseba Lasa, lanzó el txupinazo festivo en Sanfermines de Lesaka | A.D.C. BORTZIRIAK. Domingo, 7 julio 2019, 00:20

Algo nervioso y maniobrando con cuidado con su silla de ruedas para acceder al balcón de la casa consistorial de Lesaka, el jugador de pala Joseba Lasa Elizagoien, de 37 años, prendía ayer la mecha del txupinazo festivo en la localidad. Lo hacía junto al alcalde recién estrenado, Ladis Satrusgui, y acompañado por sus familiares, especialmente por sus sobrinos Amets y Oihan, que quisieron salir con él al balcón. Lasa explicaba minutos antes del mediodía que «no me esperaba lanzar el txupinazo y desde luego, es un honor». Tras jugar a fútbol y tirar con el equipo de sokatira del Beti Gazte, un accidente le cambió la vida. Con su silla de ruedas probó el baloncesto, «pero no me gustaba. Me llamó la Federación gipuzkoana de deporte adaptado para jugar a pala y ahí sigo».

Antes del chupinazo, a las 10.30 horas, la comparsa de gigantes y cabezudos realizaba una kalejira entre la Casa de Cultura Harriondoa, donde se almacenan durante todo el año, hasta la plaza, pasando por la residencia Andra Mari.

Tras el chupinazo no faltaron las kalejiras con txistularis, grupo de acordeonistas, trikitilaris, Elutxa Txaranga y la tamborrada infantil.

Ya por la tarde tuvo lugar la exhibición del grupo Tantirumairu Euskal Folklore Taldea, en el frontón, el representante de las peñas lanzaba el cohete de la tarde, y daba inicio una tamborrada con la comparsa de Gigantes y Cabezudos, acompañados de todos los grupos musicales, Banda Municipal y peñas.

Tiendas de campaña

Cientos de tiendas de campaña cubrían ya desde el viernes Landazelaiak, así como la parte delantera de la Iglesia del convento y prácticamente todos los hierbines de la localidad. Los jóvenes se refrescaban ayer en el río, en las duchas de las piscinas y en las fuentes y por las calles se mezclaban el atuendo blanco y rojo festivo de la localidad, con jóvenes en bikinis y bañadores.

Hoy se celebra San Fermín y por primera vez tres mujeres saldrán a bailar el Zubigainekoa en Lesaka, el baile más representativo de la localidad, que se interpreta sobre los pretiles del río Onin y que simboliza la paz que firmaron los barrios de la Villa. Tras la Misa Mayor y la procesión con el Santo, los ezpatadantzaris volverán a interpretar esta dan-tza, en la que hasta ahora solo bailaban hombres. Después de unos tres o cuatro años en los que las mujeres han participado en los ensayos, parece que este año será el primero en el que tomarán parte en la dantza en el día grande.