Tres goles de Ordoki le dan la victoria al Beti Gazte ante el Zarautz Ander Ordoki, protagonista del partido con sus tres goles. / TELLETXEA Se impuso 3-1 en el regreso del cancerbero Gorka al equipo TELLETXEA LESAKA. Miércoles, 16 enero 2019, 00:12

Importantes tres puntos los conseguidos por el Beti Gazte en su vuelta a la competición después del paréntesis navideño, al derrotar por 3-1 al Zarautz en un partido en el que destacó Ander Ordoki, autor de los tres goles locales.

El resultado final no marca la diferencia que hubo entre ambos equipos, ya que los visitantes fueron los que más posesión del esférico tuvieron, aunque nunca se sintieron cómodos ante la presión local. No llegaron a inquietar al cancerbero Gorka Sanjurjo, que volvía al equipo después de haber estado todo lo que se lleva de temporada en el extranjero por estudios. A pesar del dominio visitante, las mejores ocasiones las tuvieron los de casa, que de estar más acertados podían haber aumentado la cuenta goleadora. Puesto el balón en movimiento, fue el Zarautz quien lo controlaba, no llegando los gaztetxus a las proximidades del área visitante hasta el minuto 4. Fue una jugada de Ordoki por el lado derecho, siendo objeto de falta que la saca directamente a puerta Ubiri, teniendo que emplearse a fondo el portero para evitar el gol junto al palo corto. Con el paso del tiempo los lesakarras fueron tomándole el pulso al encuentro y cuando los de Ibai Amezketa se acercaban arriba, lo hacían con peligro. En el minuto 13 se vió una de las mejores jugadas del partido, en un ataque local con varios toques y desbordamientos de Urki, Ordoki y finalmente Oier, que fue muy ovacionada por sus seguidores. El primer gol del partido llegó en el minuto 20, en una jugada individual de Ordoki por el lado izquierdo, dribla a cuantos le salen al paso terminando su disparo dentro de la portería del Zarautz, cuyos jugadores protestaron por entender que el jugador local había incurrido en falta. A raíz del gol los visitantes abrieron más sus líneas y llegaban con más facilidad arriba al imponerse en el centro del campo. En el minuto 26 remataban de cabeza un centro por el lado derecho que salió por encima del larguero. El Zarautz quería mejorar el marcador antes de llegar al descanso, pero se encontraron con un rival que defendía bien el resultado. En el minuto 41, aprovechando una pérdida de balón de los de casa en el centro del campo, llegaban arriba en un dos contra dos, que resolvieron a su favor los de Lesaka. Al descanso se fueron con la mínima ventaja local.

Dos goles en nueve minutos

El encuentro se reanudaba con un Zarautz volcado más al ataque, lo que fue aprovechado para salir a la contra por parte de los de casa. Así, en el minuto 4, con todos los jugadores metidos en la parcela local, Ordoki recibe un balón en el centro del campo, con su velocidad se va del último defensa y dribla al portero en su salida, quedándose sin mucho ángulo que lo solventa con mucha sangre fría, deteniéndose y mandando a puerta entre el defensor y el cancerbero, subiendo el 2-0 al marcador. Gorka estuvo rápido y atento en el minuto 10, arrebatándole en su salida con el pie dentro del área el balón a un contrario, evitando el remate a puerta de éste. Tres minutos después subió el tercer gol local al marcador cuando los visitantes buscaban acortar distancias. Ubiri mete un balón arriba y Ordoki cogiendo la espalda al defensa se va por velocidad, encara al guardameta y finaliza la jugada con el esférico en el fondo de la portería visitante. Con la velocidad de la delantera local, éstos crearon peligro en sus salidas y dispusieron de ocasiones para aumentar la cuenta goleadora. En el 23, después de un robo en el centro del campo, Urki se interna y se queda solo ante el portero, siendo el disparo a puerta rechazado por su oponente. Pese a que el Zarautz acosaba, éstos apenas crearon peligro, todo lo contrario que sus rivales. En los minutos 33 y 35, Ubiri fue el protagonista. En la primera con una clara ocasión en una contra en la que se queda solo ante el portero, pero éste rechaza el disparo y en la siguiente, en jugada bastante similar y viendo la posición adelantada del portero contrario, chuta a puerta desde el centro del campo, pero no acierta a enviar entre los tres palos.

El Zarautz marcó su gol en el minuto 40, con un balón que meten al área y después de un buen control en el aire con el pie por parte de Zidane, remata ante Gorka y pone el que luego sería el definitivo 3-1. Hasta que finalizó el partido y con los visitantes arriba, el Beti Gazte creó tres ocasiones. En el minuto 42, dejada con el pecho de Flores a Urki, que desde fuera del área dispara y detiene el portero no sin dificultades. Ya en tiempo de prolongación, minuto 47, en jugadas similares a las anteriores, en un despeje de atrás, Urki controla bien e intenta sorprender de lejos al portero, pero su disparo flojo y raso lo detiene sin dificultad. La última jugada del partido la protagonizaron los dos veteranos del equipo, Igor Gurrutxaga y Ander Maia, que después de una buena combinación, este último dispara a puerta y el cancerbero rival la detiene.

El próximo sábado recibe al Tolosa, tercer clasificado, en Mastegi, en el primer partido de la segunda vuelta.

Alineación: Gorka, Peio, Fernando, Paulo, Pilloti, Oier (Etxegarai m61), Jonan (Ander m72), Igor, Ordoki (Aitor m85), Urki (Andoni m93) y Ubiri (Flores m81).