Un Trapatan para Ainhoa Unos veinte vecinos salieron también al Trapatan. Los dantzaris dedicaron el baile central de las fiestas a Ainhoa Sanz, recientemente fallecida | Eduardo Almandoz volvió a bailar la bandera local ante la atenta mirada de los vecinos ALICIA DEL CASTILLO DONEZTEBE. Domingo, 30 junio 2019, 00:14

Dos de los actos más esperados por los vecinos de Doneztebe en sus fiestas son el Baile de la Bandera y el Trapatan, que un año más volvieron a congregar en la plaza de la iglesia a prácticamente toda la localidad en en el día de su patrón, San Pedro. Tras la salida de la misa mayor, cantada por la Coral Mendi, los vecinos buscaban la sombra y formaban un círculo en la plazoleta frente a la iglesia para no perderse la cita.

Un año más, Eduardo Almadoz, portando la bandera local, saludó a las autoridades, con el alcalde Xanti Uterga a la cabeza, el juez de paz Pedro Bañares y el párroco Juan Zabalay la bailó al son del 'Bandera Arbola', interpretada por Itziar Irigoien, Oskar Mindegia, Ainara Marizkurrena, Jon Aldabe, Maialen Zamorano, Miren Martín, Igone Elizondo y Maite Urreaga.

Trapatan especial

Justo después los dantzaris interpretaron el Trapatan, una dantza luzea propia de la localidad que se dejó de bailar y tras muchos tiempo se logró recuperar. En ese momento salieron los dantzaris, Tomás Ostolaza, Juan Ramón y Andrés Ostiz, Alejandro y Eneko Maylin, Joseba Legarra, Aritz Zulaika, el alcalde Xanti Uterga, Jon Telletxea y Joxe Irigoien, y Goreti Lana, Izaro Aldabe, Inma Ibarrola, Janire Iribarren, Elena Ezkurra, Itxaso Estanga, Irati Huarte, Uxue Ibarrola, Amaia Jorajuria y Lorena Juanena. A ellos se les sumaron otra veintena de vecinos, vestidos de calle, que a lo largo de los años han bailado esta dantza.

Se trataba de un homenaje que habían preparado en recuerdo de Ainhoa Sanz, recientemente fallecida y también a su pareja, Joxe Irigoien, que no entendía muy bien en un primer momento qué pasaba. A los vecinos se unieron también sus hijos, Unai y Saioa, y uno de sus primos. Todos juntos interpretaron una emocionante dantza luzea. A su término, le entregaron una txapela, un pañuelo y una fotografía. «Ainhoa estuvo en el Trapatan desde el principio, también como txistulari, en la coral, se involucraba en todo y cuando su enfermedad ya no le permitía bailar, era la mejor espectadora, no paraba de animarnos», destaba Juan Ramón Ostiz. «Y Joxe, tú eres el alma del Trapatan», indicaba, animando a los vecinos a que participen, «sobre todo los jóvenes, y los chicos, que nos hacen falta», explicaba. «No tenemos que dejar que el Trapatan desaparezca».

Tras los bailes los txistularis acompañaron la bandera junto con autoridades, gigantes y los vecinos hasta el ayuntamiento donde se sirvió un aperitivo. Por la tarde se celebró el III Motorshow Slalom en Aparan y por la noche, los vecinos disfrutaron con el espectáculo de Erreka Dantza Taldea.

Hoy

Hoy a las 12.30 horas tendrá lugar un festival de bertsos con Julio Soto, Onintza Enbeita y Xabat Ilarregi y a continuación se celebrará la comida de Gazte Burrunba. Txamukos actuará a las 20.00 y a las 22.15 horas saldrá el toro de fuego en Bear Zana. La noche finalizará con el Tirri&Tery.